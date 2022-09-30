Прочитавший эпос «Манас» в течение 124 часов Рысбай Исаков попал в Книгу рекордов Гиннесса

БУРСА. КАЗИНФОРМ - Манасчи Рысбай Исаков, прочитавший эпос «Манас» в течение 124 часов во время «Недели Манаса» в Бурсе попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

В культурной столице тюркского мира 2022 года - городе Бурсе, походит мероприятие по популяризации всемирно известного эпоса «Манас», который занимает важное место в кыргызской устной народной литературе и считается одним из уникальных литературных и культурных шедевров тюркского мира.

В рамках «Недели Манаса», жители и гости Бурсы могли познакомиться с этим культурным наследием тюркского мира в городском парке Меринос в Бурсе.

В мероприятии приняли участие известные сказители-манасчи из Кыргызстана, Казахстана и Турции.

«Сегодня эпос «Манас», представляющий огромную ценность для кыргызского народа и всего тюркского мира, и являющийся уникальной жемчужиной устного народного творчества кыргызов и составной частью духовного наследия кыргызского народа, собрал нас всех вместе в городе Бурсе, древнем мегаполисе братской Турции и культурная столица тюркского мира. Для нас огромная часть видеть всех, кто участвует в популяризации данного культурного шеведра тюркского мира.

Значение эпоса «Манас» для всего тюркского мира сохраняет свою высокую актуальность и в наши дни как яркое культурное достояние, которое сохранилось вопреки столетиям. Среди нас много известных сказителей-манасчи из Кыргызстана, Казахстана и Турции, и они представят нам свое исполнение отрывков из древнего эпоса «Манас», - сказал на открытии мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что «эпос «Манас» – это героическое сказание, которое веками исполняется в устной форме, и является одним из краеугольных столпов духовной жизни и важным источником вдохновения для кыргызского народа».

Констатируя, что «Манас» отличается от всемирно известных эпосов не только своим объемом, но и глубиной и своеобразием художественного содержания, Омуралиев отметил: «Эпос не только отражает жизнь кыргызского и других тюркских народов, которые соприкасались на протяжении исторического процесса в этнокультурном и экономическом планах, но и содержит также интересные сведения об истории, культуре и географии зарубежных народов и стран, с которыми кыргызский народ имел дипломатические отношения в прошлом».

Главный советник президента Турции Ялчин Топчу подчеркнул важность этого мероприятия для тюркского мира.

Мероприятие было организовано при поддержке ТЮРКСОЙ в рамках IV Всемирных игр кочевников.

Фото: instagram.com/turksoyorg















