Процесс вакцинации населения в Армении планируют начать в марте

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении ожидают прибытия партии вакцин против COVID-19 и начала процесса поэтапной вакцинации населения в марте этого года. Об этом в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что Армения завершила переговоры о поставках в страну вакцин против COVID-19. По ее словам, ведомство опубликует график вакцинации после получения конкретной информации о датах импорта вакцин.

«Наша экспертная группа работает над тем, чтобы оценить все предложенные нам вакцины. Наши специалисты одобрили также применение российской вакцины «Спутник V». В ближайшем будущем станут ясны сроки доставки российской вакцины. Мы полагаем, что уже в марте у нас будет первая партия вакцин для начала поэтапной вакцинации населения», - отметила министр здравоохранения Армении А.Аванесян.

По словам министра, приоритет получат лица, входящие в группы риска, эти группы уже определены. По информации Минздрава Армении, на первом этапе будут вакцинированы лица, проживающие в центрах по уходу за престарелыми, сотрудники этих центров, медицинские работники, сотрудники центров социальной помощи, лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, возрастом от 16 до 64 лет.

По сведениям Арменпресс, Армения в рамках сотрудничества с инициативой COVAX намерена приобрести также вакцину британской компании «Astra Zeneca».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 4 февраля 2021 года в Армении зарегистрировано 167 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 159 045 пациентов, 4637 пациентов получают лечение, 3107 – скончались. Еще 779 пациентов с COVID-19 скончались по иным причинам.

Напомним, по решению Правительства Армении, режим карантина продлен в стране еще на 6 месяцев – до 11 июля 2021 года. Отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты.