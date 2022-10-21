Процесс получения инвесторской визы упрощают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поделился планами по упрощению процесса получения инвесторской визы иностранцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2022 года на данном этапе ведется работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тысяч долларов США, с правом получения вида на жительство», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, здесь будут учитываться прежде всего инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новых технологий и оказание услуг, то есть, именно те инвестиции, которые принесут мультипликативный эффект для экономики Казахстана (дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налоговых поступлений, создание новых рабочих мест и т.д.).

«Правительством Республики Казахстан, в целом, на постоянной основе ведется работа по улучшению инвестиционного климата в Республике Казахстан. В целях упрощения процедуры порядка получения инвесторской визы для нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Казахстана, внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию от 29 декабря 2015 года 1265 в части регламентирования и сокращения срока оказания государственной услуги «Выдача ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан» с 5 до 3 рабочих дней», - отметил зампремьера.

Кроме этого, в целях упрощения процедуры порядка получения инвесторской визы для нерезидентов Республики Казахстан реализован функционал по оформлению однократных электронных инвесторских виз посредством визово-миграционного портала на основании согласованного приглашения на въезд иностранного инвестора в Республику Казахстан.

В ведомстве уточнили, что виза оформляется на основании письменного обращения приглашающей стороны при наличии ходатайства уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям через территориальные подразделения миграционной службы.

Приглашающая сторона высылает номер визовой поддержки иностранцу, после чего иностранец обладатель однократной визы «А5- инвесторская» посредством визово-миграционного портала распечатывает визу не посещая загранучреждение. Данный функционал предоставляет иностранному инвестору возможность оформить однократную электронную визу категории «А5» без дополнительных затрат времени и дорожных расходов.

Кроме того, для предоставления возможности получения иностранными гражданами государственных услуг на территории Республики Казахстан проведена работа по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) иностранным гражданам. Потенциальный инвестор может получить как ИИН, так и ЭЦП в загранучреждении Республики Казахстан по принципу «одного заявления».



Фото: ms.nicelocal.my











