+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -7 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат – Ербол Карашукеев

20 Ноября 2021 10:16
Поделиться:
Процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат – Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе прямого эфира «Ошакбаев Live» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
4,5 млрд тенге налогов заплатили продавцы ювелирных изделий в 2021 году
Почему ювелирные предприятия больше не освобождаются от НДС при покупке золота Дефицит нефрологов отмечается в Казахстане Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года

По словам министра, теперь будет возможность передавать в аренду вторым лицам, взятую в аренду землю.

«Также, если вы живете в селе более 5 лет, то имеете право получить землю в аренду. Кроме того, сейчас разрабатывается проект закона о пастбищах. Этот законопроект сейчас находится на рассмотрении Мажилиса. В соответствии с новым законом, предусмотрено сокращение срока возврата в распоряжение государства неиспользуемой земли. В случае принятия закона, срок возврата неиспользуемой земли в распоряжение государства сократится с 2 лет до 1 года», – сказал Е.Карашукеев.

Министр отметил, что в вопросе аренды земли главная задача, стоящая перед Министерством – обеспечение открытости и справедливости, а также предотвращение коррупционных проявлений.

Также министр рассказал о переводе оформления земельных участков в электронный формат. Это делается для обеспечения открытости процесса передачи земли в аренду. Со следующего года земельная инспекция будет подчиняться Министерству сельского хозяйства, ранее она подчинялась местным акиматам. То есть, теперь процесс аренды земли будет оформляться в электронном виде местными акиматами, а разрешение и контроль за эффективным использованием земли будет осуществлять Министерство.

Кроме того, Е.Карашукеев сообщил, что со следующего года будет введена единая система субсидирования сельского хозяйства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
4,5 млрд тенге налогов заплатили продавцы ювелирных изделий в 2021 году
Почему ювелирные предприятия больше не освобождаются от НДС при покупке золота
Дефицит нефрологов отмечается в Казахстане
Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Регистр пациентов с хроническими почечными заболеваниями планируют создать в 2022 году
Ербол Карашукеев поздравил работников сельскохозяйственной сферы
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив