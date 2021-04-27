Процесс налогового декларирования упростили для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал об упрощенном механизме налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации. Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в банках второго уровня», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, эти данные в автоматическом режиме поступают в интегрированную базу данных министерства.

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется «входная» декларация об активах и обязательствах.

Срок предоставления декларации: на бумажном носителе – не позднее 15 июля; в электронном виде – не позднее 15 сентября.

Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках.

Также декларация содержит данные об имуществе в Республики Казахстан и за ее пределами, это ценные бумаги, доля в жилом здании, инвестиционное золото и так далее.

«Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При этом, декларацию о доходах и имуществе можно не представлять если у физлица не было движения по активам и доходам. По итогам сдачи «входной» декларации будет проведен камеральный контроль представленных деклараций. Затем будут приняты меры по совершенствованию законодательства», - заключил глава Минфина.