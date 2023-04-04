Процедуру получения лицензий на геологоразведочные работы упростят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев поделился планами по совершенствованию законодательства в сфере геологии в рамках поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется внесение пакета поправок в действующее законодательство, предусматривающее рациональное и комплексное использование недр при проведении операции по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, путем обеспечения достоверного учета извлекаемых и погашенных в недрах запасов. Это позволит осуществлять извлечение из недр полезных ископаемых в полном объеме, не допуская выборочную отработку богатых участков», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

Также, по его словам, запланировано предоставление исключительного права на переход с этапа геологического изучения на этап разведки и добычи и упрощение процедуры предоставления лицензий путем цифровизации отрасли, что позволит обеспечить открытость и прозрачность механизма предоставления по принципу «первой заявки».