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Процедуру получения лицензий на геологоразведочные работы упростят в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 09:22
Процедуру получения лицензий на геологоразведочные работы упростят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев поделился планами по совершенствованию законодательства в сфере геологии в рамках поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется внесение пакета поправок в действующее законодательство, предусматривающее рациональное и комплексное использование недр при проведении операции по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, путем обеспечения достоверного учета извлекаемых и погашенных в недрах запасов. Это позволит осуществлять извлечение из недр полезных ископаемых в полном объеме, не допуская выборочную отработку богатых участков», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

Также, по его словам, запланировано предоставление исключительного права на переход с этапа геологического изучения на этап разведки и добычи и упрощение процедуры предоставления лицензий путем цифровизации отрасли, что позволит обеспечить открытость и прозрачность механизма предоставления по принципу «первой заявки».


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