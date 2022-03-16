ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ПАРТИИ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩЕНА - ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек», - заявил во время выступления на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.

Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстан.