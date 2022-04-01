Проблемы жамбылских аграриев проанализируют в прокуратуре области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской областной прокуратуре разъяснили изменения формата в деятельности надзорного органа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший помощник прокурора Жамбылской области - официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов пояснил, что прокуратурой области надзор переориентирован на анализ системных правонарушений и разрешение проблемных вопросов в сферах, наиболее волнующих население.

«Учитывая аграрную направленность жамбылского региона, запланировано проведение масштабного анализа по вопросам применения законодательства о ветеринарии, а также водного законодательства. Запланировано также изучение актуальных вопросов сельского хозяйства, в том числе по обеспечению аграриев поливной водой, в особенности в вегетационный период, эффективности проводимых ветеринарных мероприятий, проблемных вопросов трансграничного водоснабжения, а также законности расходования бюджетных средств на такие цели», - пояснили в прокуратуре.

Для углубленного изучения этой тематики сформированы межведомственные группы, к работе привлекаются государственные органы, неправительственный сектор, а также научная среда.

«Формат анализа также предусматривает обратную связь с населением через выездные приемы граждан, формирование свода предложений по обозначенным темам. Результаты проводимой работы, на системной основе будут регулярно обсуждаться на площадке Центра правового мониторинга при прокуратуре области», - пояснил спикер.

В Жамбылской областной прокуратуре предложили населению и всем заинтересованным органам обращаться в органы прокуратуры области для организации дальнейшего взаимодействия.

Кроме этого, прокуратурой области в Центре правового мониторинга организован ежедневный прием граждан по всем интересующим правовым вопросам, а также родственников задержанных по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками, имевшими место в январе этого года.

Утверждённый график приема опубликован во всех социальных сетях и в местных средствах массовой информации, уточнили в прокуратуре Жамбылской области.



