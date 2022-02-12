Проблемы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство изучают сенаторы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели выездное заседание в Целиноградском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы совместно с представителями Министерства сельского хозяйства, высших учебных заведений и фермерами обсудили вопросы, касающиеся проблем внедрения цифровизации, технологий космического мониторинга и дистанционного зондирования земли в сельское хозяйство.

Секретать Комитета Сената Ахылбек Куришбаев отметил, что оцифровка сельскохозяйственных процессов имеет большое значение для развития аграрной отрасли, именно поэтому задачи по внедрению высоких технологий в АПК в своем Послании народу Казахстана поставил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Основная задача цифровизации сельского хозяйства – снижение затрат на производство этой продукции, повышение ее качества и недопущение коррупции. В этом контексте, достижение значительного экономического эффекта – в применении мирового опыта внедрения цифровых технологий», - отметил в своем выступлении сенатор Ахылбек Куришбаев.

О проводимых на сегодняшний день работах в этом направлении в ходе встречи рассказали представители Министерства сельского хозяйства страны. По словам директора Департамента развития госуслуг и цифровизации АПК Берната Алпысбекова, в Казахстане уже оцифрован процесс учета селекционной и племенной работы в животноводстве, который ведется на сайте Plem.kz.

«Кроме того, значительно упрощены процедуры для сельхозтоваропроизводителей путём цифровизации бизнес-процессов благодаря функционалу единой автоматизированной системы «E-Agriculture». Отечественные сельхозпроизводители и другие участники внутренней и внешней торговли имеют возможность получать электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений», - отметил он.

Присутствовавшие на встрече сельхозтоваропроизводители также отмечали, что к оцифровке своих производственых процессов они приступили уже давно. К примеру, в компании «Атамекен-Агро» процесс цифровизации был запущен в 2014 году. Сейчас на предприятии они используют современные системы дистанционного зондирования земли и спутникового мониторинга посевов.

В ходе посещения Акмолинской области парламентарии ознакомились и с работой местной птицефабрики, которая применяет цифровые технологии в повседневной жизни. Депутатам рассказали, что центральная диспетчерская служба, работающая на площадке предприятия, использует возможность оптимизации управления автопарком и сокращения расходов посредством систем видеонаблюдения и устройств GPS-слежения за транспортом.

«Представители сельхозтоваропроизводства привели очень много положительных примеров в плане увеличения посевных площадей, орошения, развития животноводства и растеневодства путем оцифровки этих процессов. Действительно, эта тема очень важна. Сенаторами данные предложения будут использоваться для дальнейшего развития законодательной базы по улучшению АПК», - сказала сенатор Ольга Булавкина.

Также с докладами и предложениями выступили Председатель Наблюдательного совета ТОО «Управляющая компания «Шаңырақ», Директор НИИ Агроинновации и экологии Казахского Национального Аграрного Исследовательского университета, Председатель Правления - Ректор НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» и другие.

Поводя итоги выездной встречи, сенаторы подчеркнули, что поднятые во время данного мероприятия предложения и вопросы будут обсуждены в ходе круглого стола и внесены в виде рекомендаций в Правительство.



