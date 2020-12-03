Проблемы в отечественном сельском хозяйстве изучают в регионах представители партии «Ауыл»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие отечественной отрасли сельского хозяйства, поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя – эти вопросы поднимает партия «Ауыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С рабочей поездкой в Жамбылской области побывал заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов. Это четвертый регион, где побывали представители этой партии.

В Таразе состоялось посещение штаба Жамбылского филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и ознакомление с реконструкцией здания для студенческого общежития «Студенческий дом» Таразского инновационно-гуманитарного университета (ТИГУ).

В конференц-зале ТИГУ состоялось заседание круглого стола по обсуждению путей развития личных подсобных и крестьянских хозяйств Жамбылской области. Участниками заседания стали заместитель председателя НДПП «Ауыл» Кайрат Айтуганов, заместитель акима Жамбылской области Берик Нигмашев, исполняющий обязанности руководителя облуправления сельского хозяйства Кайрат Аманов, руководители кооперативов и крестьянских хозяйств, активисты партии «Ауыл», представители СМИ.

Выступивший модератором заседания ректор университета ТИГУ Еркебулан Саурыков, являющийся председателем Жамбылского областного филиала НДПП «Ауыл» во вступительном слове отметил, что партия, представляющая интересы отечественного села, заинтересована в развитии агропромышленного комплекса страны, агроотрасли в целом, и с этой целью активно продвигает свои инициативы.

Выступающие поднимали актуальные для жамбылского региона вопросы – поливная вода, применение минеральных удобрений, дефицит мест для выпаса скота, состояние дорог и другие.

Говоря об итогах встречи в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ», заместитель председателя НДПП «Ауыл» Кайрат Айтуганов рассказал, что представители партии «Ауыл» посещают регионы страны и проводят совещания, встречи с активом, с сельхозпроизводителями – со всеми, кто заинтересован в развитии сельского хозяйства, в развитии сельской местности.

«За последний месяц я посетил Туркестанскую область, Шымкент, Кызылординскую область, - отметил Кайрат Айтуганов. - Сегодня побывали в Жамбылской области. Проводим большой опрос – какие основные проблемы в сельском хозяйстве Казахстана. Это вопросы качества дорог, питьевой и поливной воды, медицинского обслуживания, образования, субсидирования, дефицита пастбищ и многие другие вопросы. Всё это партия выслушивает и учитывает в своей новой программе на съезде. Многие вопросы не вошли в программу, и партия «Ауыл», объединив все предложения и замечания сельхозпроизводителей, жителей сельских населенных пунктов, будет полностью вносить все свои предложения в Государственную программу развития АПК страны на 2022 – 2026 годы».

Спикер отметил, что жамбылцы поднимают актуальные вопросы.

«Выступающие отмечают, что в докладах чиновников обычно указывается на развитие сельского хозяйства, - говорит Кайрат Айтуганов. - Но мы этого не замечаем. Почему? Вроде есть рост производства, увеличение сельхозпродукции, но в то же время идет рост цен на продовольствие. Почему это происходит? Такие вопросы поднимают жамбылцы. Много замечаний по дорогам, по поливной воде. Ведь в Жамбылской области одна из приоритетных культур – это сахарная свекла, эта культура требует много воды для полива. Мы сравнивали две области, где выращивают эту культуру – Жамбылскую и Алматинскую. Почему в Алматинской области ситуация лучше, это надо признать, - по площадям, по качеству, по организованности. Почему здесь этого нет?».

«В Жамбылской области есть большие планы по строительству сахарного завода, расширению посевных площадей под эту культуру, но что для этого нужно? На сегодняшний день Жамбылская область на 80% зависит от импорта поливной воды по трансграничным рекам из Кыргызстана. Мы зависим от этого. Как сделать, чтобы эту зависимость снять? Не первый год поднимается этот вопрос, чтобы поливная воды была своя, казахстанская. Накопление паводковых вод, расширение водохранилищ и так далее – эти вопросы ставим, потому что без воды здесь развитие сельского хозяйства, сахарной свеклы невозможно», - отметил спикер.

В ходе общения прозвучали и вопросы по применению минеральных удобрений, говорилось и о семенах.

«Сегодня практически все семена той же сахарной свекла привозные. Многие сельхозпроизводители задаются вопросом, подходят ли эти сорта или нет. Для этого необходимы семеноводческие хозяйства, которые бы испытывали на жамбылской земле, именно районирование, чтобы эти семена давали высокие урожаи и высокое качество сельхозпродукции», - отметил заместитель председателя НДПП «Ауыл» Кайрат Айтуганов.

После заседания состоялось ознакомление с работой некоторых жамбылских производств сельскохозяйственной отрасли. Заместитель председателя НДПП «Ауыл» Кайрат Айтуганов побывал в цехе по заготовке гидропонного корма для животных ТОО «AgroGreen Tehnology», ознакомился с работой производства полиэтиленовых пленок, геомембраны, полипропиленовых мешков и овощных сеток ТОО «Полиэтилен-Агро». Побывал в овощехранилище ТОО «Kaz Pruk Laim» в Жамбылском районе.