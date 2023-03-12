Проблемы со зрением и осанкой стали чаще выявлять у детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучили итоги прошлогодних профилактических медицинских осмотров среди детей дошкольного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Углубленные профилактические медосмотры среди детей дошкольного возраста проводятся в целях профилактики и предупреждения заболеваний среди детей, регистрации заболеваний на ранних стадиях развития с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением детей.

По данным департамента, на контроле по городу находятся 895 детских дошкольных учреждений (ДДУ), из них 194 - государственные детские сады, 701 - частные. Общее количество детей, обучающихся в дошкольных учреждениях - 72 559.

«По результатам проведенных профилактических осмотров обучающихся районными управлениями за 2022 год установлено следующее: в прошлом году подлежало медицинскому осмотру - 30 836 детей, из них осмотрено 27 890, или 90,4% детей, количество детей с впервые выявленной патологией - 2269, или 8,1% детей», - сообщили в пресс-службе департамента.

По результатам медицинского осмотра детей, посещающих детские дошкольные учреждения, выявлено следующее:

- у 56 (2,4%) детей выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, что на 1,6% больше, чем в 2021 году (0,8%);

- у 127 (5,6%) детей выявлен сколиоз, что на 2,3% больше, чем в 2021 году (3,3%);

- у 150 (6,6%) детей выявлены нарушения центральной нервной системы, что на 7,5% меньше, чем в 2021 году (14,1%);

- у 349 (15,3%) детей в структуре выявленных отклонений существенное место занимает патология органов зрения, что на 3,3% больше, чем в 2021 году (12%).

Дети с хроническими формами заболеваний, с факторами риска, а также выявленные в ходе профилактических медицинских осмотров и (или) перенесшие отдельные острые заболевания, подлежат диспансерному учету и наблюдению, согласно составленному плану оздоровления. По результатам мониторинга на диспансерном учете состояло 3518 детей.

«Вместе с тем медицинский персонал ДДУ проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, а также составляет комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей. Таким образом, согласно комплексного плана оздоровлению подлежало - 3518 детей, из них оздоровлено - 2901 или 82,4 % детей», - сообщили в пресс-службе департамента.

Одной из основных причин заболеваний у детей- период адаптации, то есть рост заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского сада, изменение привычного образа жизни. Часто родители занимают детей просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени, и недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам, организации двигательного режима ребенка, неправильное питание. Даже посещая детские дошкольные учреждения, в которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, малыши все равно попадают в группу риска. Поэтому одной из причин заболеваемости детей также является неправильное питание детей дома, отмечают санврачи.

Санврачи Алматы в целях профилактики возникновения вышеперечисленных патологий рекомендуютродителям и руководству детских дошкольных учреждений поддержать оптимальный микроклимат в помещениях (контроль температурного режима, кварцевание групп), витаминизировать блюда, соблюдать режимные моменты (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика), обеспечивать медико-педагогическую поддержку воспитательного процесса (организация тематических бесед с родителями, оформление уголков здоровья, реализация эпидемиологических мер при возрастании карантинной угрозы).