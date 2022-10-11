Проблемы сферы здравоохранения и образования обсудили сенаторы с депутатами маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Встреча сенаторов с депутатами маслихатов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента прошла Сенате. Основной темой онлайн-заседания стали вопросы развития здравоохранения и образования, обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

В ходе встречи было отмечено, что одна из ключевых задач Сената – активное содействие развитию регионов, как Палаты, члены которой избираются от областей, городов республиканского значения и столицы. В этой связи тесное взаимодействие сенаторов с депутатами маслихатов – один из важнейших инструментов выстраивания работы по решению имеющихся проблем, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

«Не секрет, что некоторые актуальные проблемы в этих сферах не находят своего решения. Например, в сфере здравоохранения страны низкий уровень охвата населения первичной медико-санитарной помощью, проблемы в финансировании отрасли, охват социальным медстрахованием контингента, социальный статус которого не установлен, формирование тарифов на медицинские услуги, наличие кредиторской задолженности на местах, низкие расходы на основной капитал, низкая цифровизация системы, разрывы в обеспечении лекарствами, нехватка специалистов и их низкая квалификация и т. д. Решение этих вопросов наш комитет продолжит держать на своем контроле», - отметил депутат Нариман Торегалиев.

Во встрече также приняли участие представители Министерств здравоохранения, национальной экономики, финансов, Фонда социального медицинского страхования, руководство «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», а также председатели общественных советов городов и районов республиканского значения.

Все вопросы, поднятые в ходе встречи будут проработаны сенаторами в ходе подготовки к Правительственному часу на тему «Доступная и эффективная система здравоохранения», а также будут использованы в дальнейшей законотворческой деятельности, отметили сенаторы.