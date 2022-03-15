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    00:16, 15 Март 2022 | GMT +6

    Проблемы сельхозтоваропроизводителей обсудили на курултае в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде с участием акима области Жениса Касымбека и Национальной ассоциации животноводов Казахстана «Шопан Ата» состоялся региональный курултай крестьян. Присутствующие на встрече подняли актуальные вопросы сельского хозяйства, озвучили свои предложения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, обсудили проблемы получения пастбищных земель, субсидирования и кредитования сельскохозяйственной отрасли, удорожания кормов, аспекты гидрогеологии.

    «Вопросы агропромышленного сектора на сегодня очень актуальны. Проблем немало. Мы постоянно встречаемся с крестьянами и стараемся помочь им. В прошлом году начали субсидировать кормовые культуры. В нынешнем продолжим эту работу», – отметил Женис Касымбек.

    Также на встрече был поднят вопрос повышения статуса ветеринарных врачей и создания для них достойных условий. Фермеры подчеркнули необходимость увеличения штатных единиц в сельских районах.

    «Реформирование системы ветеринарии – вопрос очень важный, но он не зависит от местных исполнительных органов напрямую. Он поднимается на уровне Правительства. Мы должны выстроить конструктивные предложения. А именно предлагаем повысить зарплату ветеринарам и определить их статус», – сказал председатель Национальной ассоциации животноводов Казахстана «Шопан Ата» Алмасбек Садырбаев.

    Женис Касымбек подчеркнул, что со стороны акимата будет оказана всесторонняя поддержка реформированию ветеринарной системы. В частности, уже в апреле в Жезказганском регионе должна открыться ветеринарная лаборатория при ветслужбе. А в районах за счёт областного бюджета строятся ветпункты.

    Кроме того, в ходе встречи был озвучен ряд предложений, касающихся выделения квот молодёжи для получения сельхозземель, поддержки производства по выпуску косметологических средств из кобыльего молока, внедрения современных водосберегающих технологий, системы капельного орошения и распределения субсидий между средними и малыми крестьянскими хозяйствами.

    Всего в Карагандинской области более 13 тысяч сельхозформирований. Свыше 12 тысяч из них – животноводческие. Более 17 млн гектаров – земли сельхозназначения. Площадь пастбищ составляет 35,5 млн гектаров, посевных – 1,3 млн гектаров.

    Теги:
    Сельское хозяйство Акимат Карагандинская область
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