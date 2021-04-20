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    17:39, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Проблемы развития дуального образования озвучили в столичном маслихате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана рассмотрен вопрос развития и реализации дуального обучения и трудоустройстве выпускников технического и профессионального образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на положительный опыт, есть, конечно, и проблемные вопросы. Малый и средний бизнес не может принимать учащихся группами, не может обеспечить всех работой, выделяются рабочие места лишь для 2-3 студентов. Процент обучающихся за счет работодателей очень низок», - сказал и.о руководителя столичного управления образования Шакарим Сейсенбай.

    Вместе с тем, он обозначил и возрастные ограничения для организации дуального обучения.

    «Учащиеся вторых курсов, это в основном лица, не достигшие 18 лет. Это является проблемой для сотрудников строительных объектов», - добавил Шакарим Сейсенбай.


    Теги:
    Маслихат Образование Астана
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