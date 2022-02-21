+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проблемы при получении субсидий озвучили костанайские аграрии

21 Февраля 2022 22:10
Поделиться:
Проблемы при получении субсидий озвучили костанайские аграрии

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Палата предпринимателей Костанайской области поднимает проблемы, с которыми сталкиваются аграрии во время получения субсидий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Новости по теме
Автомобильные заводы в Костанае и Алматы посетили общественники
В Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет Какие поправки внесены в земельное законодательство РК

Часть из имеющихся проблем эксперты региональной Палаты озвучили во время круглого стола «Государственные услуги в сфере сельского хозяйства и земельных отношений: опыт, перспективы, достижения», организованного департаментом Агентства по делам госслужбы по Костанайской области. Участие в нем приняли не только представители управления сельского хозяйства региона, эксперты Палаты и бизнесмены, но и специалисты Минсельхоза.

«С 1 февраля этого года при подаче заявки на получение инвестиционных субсидий через систему «Qoldau» возникло требование по предоставлению ранее не предусмотренных документов, - отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков. — Уже в процессе подачи фермеры узнали, что должны прикрепить сертификаты о происхождении и паспорта на приобретенную технику и оборудование. О введенном новшестве никого не предупреждали, поэтому на поиски документов бизнесменам потребовалось дополнительное время».

Кроме того выяснилось, что также необходимо прикреплять копии документов, но только в цветном варианте. Поэтому, как отмечают в региональной Палате, многим бизнесменам пришлось отзывать заявки и подавать их снова.

«Еще одна проблема, с которой столкнулись фермеры при подаче заявки на субсидирование - отсутствие функции отправка заявки на доработку. А это значит, что она автоматически отклонялась системой и ее надо подавать снова. А это упущенное время и возможность получить дотации»,- отметил С. Жусипбеков.

Уже сейчас от аграриев поданы заявки на получение инвестсубсидий в сумме 9 миллиардов тенге, а финансирование предусмотрено только на сумму в 5 миллиардов тенге. Многим придётся быть в «листе ожидания», чтобы в итоге все же получить финансовую господдержку, отметили участники круглого стола.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Автомобильные заводы в Костанае и Алматы посетили общественники
В Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек
Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет
Какие поправки внесены в земельное законодательство РК
Популярное
1 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
2 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
4 Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
5 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
6 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Читайте также
Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
Актуальные вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Актау
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив