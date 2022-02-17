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Проблемы подготовки фермеров к посевной компании поднял сенатор Куришбаев

17 Февраля 2022 13:30
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Проблемы подготовки фермеров к посевной компании поднял сенатор Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев в поднял проблемы недофинансирования аграрной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие 4 года реализации госпрограмм на развитие АПК планировалось выделить 2 млрд тенге, однако фактически было направлено только 1,6 млрд тенге», - сказал Ахылбек Куришбаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

В этой связи депутат подчеркнул, что госпрограммы реализовываются не в полном объеме. В ведущих аграрных странах Министерства сельского хозяйства являются стратегическими госорганами, наделенными необходимыми полномочиями для самостоятельного определения и реализации аграрной политики, а «Минсельхоз поставлен в роль просителя у других министерств».

«У нас все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства согласовываются в обязательном порядке с другими министерствами. В 2020-2021 годах на согласование правил субсидирования, регламентов и т. д. ушло от 20-30 дней до семи месяцев! О каком оперативном управлении отраслью можно здесь говорить?», - возмутился сенатор.

Кроме того, депутат озвучил проблемы подготовки фермеров к посевной кампании. По его словам, прошлогодняя засуха сильно ударила по агробизнесу, а введение запретов и квот на экспорт их продукции ограничили доходы крестьян.

«Следует отметить, что в этом году из-за финансовых затруднений многие сельхозтоваропроизводители не проводили на полях снегозадержание, что несомненно скажется на водонакоплении весной. В сложившихся условиях нынешнего года, как никогда, важно оказать господдержку аграриям страны в полном объеме и качественно выполнить поручение Главы государства по созданию всех условий для своевременного проведения посевных работ», - заключил А. Куришбаев.



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#Сенат   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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