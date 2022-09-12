Проблемы общественного транспорта озвучил замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин заявил, что транспортная сфера города развита, но не сбалансирована. Возможности управления трафиком ограничены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно на дорогах мегаполиса насчитывается 700 тыс. машин, в том числе, транзитный грузовой транспорт, нагружающий нижнюю часть города. Главная проблема – это неэффективность общественного транспорта Алматы. Основная доля пассажиропотока приходится на автобусы и троллейбусы. Средняя скорость автобусов на выделенных путях 25 км/час, в общем потоке – 15-17 км/час. Это неудобно для пассажиров и занимает много времени. В 2023 году истекает срок эксплуатации 360 автобусов, а в 2025 году количество таких автобусов вырастет до 952. По техническим причинам автобусы сходят с маршрута до 300 раз в день. Из общего числа автобусов это – 15%», - сказал Аскар Амрин на заседании маслихата.

По его словам, недостаточно эффективно организована маршрутная сеть. Большинство городских маршрутов длинные, нет четкой связи пригородного и городского общественного транспорта, отсутствуют удобные для пересадки транспортные хабы. Почти 76% маршрутов имеют протяженность больше 15 км.

«В качестве решения рассматривается вариант сокращения расстояния существующих длинных маршруты на короткие менее 10 км и создания сети магистральных маршрутов. Сегодня имеется порядка 155 городских маршрутов, 146 автобусных и 9 троллейбусных. Их ежедневно обслуживают 2500 подвижных единиц, из них в муниципальном парке – 1484 единиц или 59%, у частных перевозчиков – 1025 или 41%», - заметил спикер.

Он также добавил, что тариф в Алматы не менялся с 2012 года и сегодня формирует убытки автобусных перевозок. Все это время город субсидирует эту разницу. Объем субсидий, выплаченных частным перевозчикам из городского бюджета за 2017-2020 года, составил 78 млрд тенге. За последний год сумма субсидий составляет 56 млрд тенге.

«Существенная динамика роста субсидий на лицо. Что мы получаем взамен? Наши горожане жалуются на большие интервалы ожидания автобусов, низкую регулярность выхода автобусов на линию, низкое качество предоставления услуг и изношенный автопарк. Необходимо кардинально изменить тарифную политику субсидирования перевозчиков. Субсидии должны быть предоставлены взамен на повышенное качество услуг и обновление парка автобусов. В 2023-2025 годах мы обеспечим поэтапное обновление подвижного состава в автобусных парках на 1000 автобусов, при этом 500 единиц коммунальные и 500 единиц частные перевозчики. Для дальнейшего развития экологически чистого электротранспорта в предстоящие два года будет обновлен троллейбусный парк на 200 новых троллейбусов, и завершена модернизация контактной сети и подстанций для их обслуживания», - сообщил Аскар Амрин.

Ранее он заявил, что первую линию ЛРТ запустят к 2027 году в Алматы.