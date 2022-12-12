Проблемы финансового сектора находятся в фокусе внимания Главы государства - экономист

12 Декабря 2022, 16:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства 12 декабря Глава государства уделил большое внимание проблемам финансовой сферы, прежде всего, государственным финансам. В частности, была отмечена необходимость достижения стабильности бюджетного процесса и снижения зависимости доходной части бюджета от трансфертов из Национального фонда. Эти трансферты в последние годы формируют до 40 % доходов республиканского бюджета, который, таким образом, стал чрезмерно зависим от данного источника доходов. Об этом заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает МИА «Казинформ».

Высокий объем трансфертов означает и высокий уровень расходования средств, накопленных в Национальном фонде, объем которых снижается с 2014 года и в настоящее время приблизился к 50 млрд долларов США, тогда как в середине 2014 года он составлял 77 млрд долларов США.

Глава государства указал в своем выступлении и на эту проблему, отметив необходимость прекращения расходования и обеспечения роста объемов активов данного института до 100 млрд долларов США через семь лет. Также Президент отметил проблемы с эффективностью управления активами фонда, которые выражаются в низком уровне их доходности, за последние 10 лет она составила 1,6 % годовых, тогда как ряд аналогичных суверенных фондов в других странах обеспечивают доходность в 6-7 %. Особую проблему как сохранность и преумножение активов Национального фонда, так и эффективность управления ими приобретают в связи с тем, что с 2024 года начнется использование половины инвестиционного дохода фонда для начислений детям Казахстана, что резко повысит внимание общественности к деятельности как самого этого института, так и управляющего его активами Национального банка.

Также Глава государства в очередной раз обратил внимание на проблему обеспечения экономики «длинными деньгами», которая сохраняет свою актуальность на протяжении десятилетий. Для того, чтобы стимулировать банки второго уровня все же развернуться в сторону кредитования экономики и, в первую очередь, приоритетных проектов в реальном секторе, будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Эта мера сделает такие вложения менее выгодными для банков, что должно стимулировать их вложения в экономику. Кроме того, Президент анонсировал и некоторые другие меры, по банковскому финансированию приоритетных отраслей, в том числе увеличение до семи лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы «Экономика простых вещей» и цифровизацию зерновых расписок, что позволит использовать их как залоговый инструмент для получения предприятиями АПК кредитов.

Не исключено, что финансирование экономики также будет увеличено и в связи с озвученным Главой государства решением по расширению прав вкладчиков ЕНПФ в части распоряжения своими пенсионными накоплениями и их передаче в частное управление, хотя данная мера должна быть дополнена определенным нормативным регулированием.

В целом, выступление Президента К.К. Токаева еще раз продемонстрировало, что финансовая сфера экономики Казахстана остается в постоянном фокусе внимания руководства страны и должна трансформироваться в русле реформ, направленных на системную модернизацию экономики.