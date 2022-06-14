14 Июня 2022 12:10

Проблемы фармацевтической отрасли обозначила глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фармацевтические предприятия в основном сконцентрированы в Алматинской и Карагандинской областях, в городах Шымкент и Алматы. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это связано с приближенностью транспортных ХАБов, доступности сырья и рабочих мест. Вместе с тем, имеются следующие проблемы отрасли - портфель ОТП представлен низкорентабельными генерическими препаратами; ограничение процедур обращения лекарств в рамках ЕАЭС; в РК отсутствует производство фармацевтических субстанций и низкий уровень экспорта готовой продукции», - сказала Ажар Гиният.

Кроме того, по словам главы Минздрава, имеется дефицит узкопрофильных специалистов фармацевтического производства, отсутствие механизмов финансирования новых разработок лекарственных средств и медицинских изделий, высокие стартовые затраты на запуск производства лекарственных средств и медицинских изделий при длительных сроках окупаемости.

За период деятельности Единым дистрибьютором заключены 96 долгосрочных договоров с 37 отечественными товаропроизводителями на поставку более 5 000 наименований лекарственных средств и медизделий (811 ЛС и 4 196 МИ), из них 43 долгосрочных договора заключены на ЛС и 53 долгосрочных договора МИ.

В настоящее время на различных стадиях реализации в рамках заключенных долгосрочных договоров находятся 37 инвестиционных проектов, из них по лекарственным средствам - 12 проектов на сумму 127 млрд тенге, по медизделиям - 23 проекта на сумму 34 млрд тенге.