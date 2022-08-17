17 Августа 2022 16:07

Проблемы дорожного строительства включают коррупционную составляющую

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по противодействию коррупции РК совместно с РОО «Әділдік жолы» начат общественный мониторинг качества автомобильных дорог во всех регионах страны в рамках республиканской акции «Әділдікті талап ет!». Основная цель – устранение системных нарушений в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог. На онлайн-брифинге на площадке Антикоррупционной службы руководитель Службы превенции Агентства Саян Ахметжанов рассказал о ситуации в отрасли.

«С 2018 года ежегодно на эти цели выделялось более 300 млрд тенге. В 2022 году уже выделено 192 млрд тенге. В то же время, не всегда меры государственной поддержки в этом направлении реализуются своевременно. В результате неэффективного использования бюджетных средств и отсутствия должного контроля дорожная инфраструктура остается проблемной сферой», – сказал С. Ахметжанов.

По его словам, в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан по качеству дорог в 2019 году занял 93 место среди 141 страны мира.

С. Ахметжанов отметил, что коррупционная составляющая является одним из важных показателей проблем строительства и ремонта дорог, и дорожной инфраструктуры. В этом году, по сравнению с 2021 годом, наблюдается рост коррупционных правонарушений в этой сфере. В прошлом году Антикоррупционной службой было заведено 18 досудебных расследований, за первое полугодие 2022 года начато 15 досудебных расследований. Большинство из них связаны с хищениями, взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, служебными подлогами при освоении бюджетных средств. Иностранные компании-подрядчики выигрывают конкурсы на строительство дорог путем занижения цен. Качество дорог, построенных за сниженную цену, вызывает сомнения. После заключения договора подрядчикам выдается аванс под гарантии, предоставленные сомнительными банками. Затем размер аванса увеличивается, поскольку нормативных требований нет. Пользуясь этим, подрядчики могут умышленно не выполнять условий договора, поэтому договор расторгается.

Иностранная компания покидает территорию Казахстана, а уполномоченный орган обращается в суд. Во время разбирательства были выявлены две такие иностранные компании, которые не выполнили работ по тендеру на должном уровне. Таким образом, они нанесли ущерб бюджету на 28 млрд тенге.