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Проблемы долгостроя: в акимате Нур-Султана ответили на жалобы пайщиков

4 Февраля 2022 14:55
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Проблемы долгостроя: в акимате Нур-Султана ответили на жалобы пайщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пайщики ЖК «Магистральный-3», который строится с 2017 года в Нур-Султане, обратились к Президенту РК помочь в решении вопроса получения своих квадратных метров. На их жалобы ответили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы пайщики ЖК «Магистральный-3» (Блок 3) являемся потерпевшими по уголовному делу с 2017 года. С того времени 19 пайщиков теперь являемся потерпевшими от председателя ЖСК «Аманат-Комфорт» Иманалиной А.С. Пройдя все судебные инстанции, обращения в акимат, прокуратуру, правоохранительные органы города, не можем участвовать в деятельности ЖСК, так как председатель ЖСК не допускает нас на собрания, решения принимаются без нашего участия. Хотя решением суда наши паи переданы в ЖСК «Аманат-Комфорт», оплачены членские взносы», - опубликовали пайщики свое обращение в Facebook .

Пайщики заявляют, что председатель ЖСК в течение 4 лет отказывается заключать договор совместной деятельности с уполномоченной компанией на завершение строительства по государственной программе, обещая завершить строительство собственными силами. До сих пор не закончена разработка проектно-сметной документации на строительство, не получено положительное заключение госэкспертизы.

Жалобщики считают, что акимат города имеет рычаги воздействия на деятельность ЖСК, так как часть земельного участка под строительство передана в аренду.

В акимате подтвердили, что судом в пользу ЖСК «Аманат-Комфорт» взыскано 269,5 млн тенге в качестве паевых взносов членов ЖСК. Завершить строительство долгостроя акимат рекомендует через компанию «Елорда құрылыс компаниясы» за счет средств по госпрограмме «Нурлы жер».

На данный момент, по информации акимата Нур-Султана, ЖСК «Аманат-Комфорт» заключил договор с инвестором ТОО «Нуркапстройгаз» для завершения строительства ЖК «Магистральный-3». Строительство не ведется в связи с корректировкой проектно-сметной документации, которая находится на рассмотрении госэкспертизы. Ориентировочный срок утверждения проекта – конец февраля текущего года.

«Касательно действий председателя ЖСК «Аманат-Комфорт» сообщаем, что ЖСК является некоммерческим, саморегулируемым объединением граждан, действующим на основании Устава. Вопросы касательно внутренней финансово-хозяйственной деятельности ЖСК решаются на общих собраниях кооператива и регулируются Законом РК «О жилищных отношениях». При возникновении споров между дольщиками и ЖСК, разногласия решаются путем переговоров либо в судебном порядке. В связи с чем, акимат и уполномоченная организация не вправе вмешиваться в деятельность ЖСК в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Жилье   #Общество  
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Автор:

Анеля Касымова

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