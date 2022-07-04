Проблемы Аральского моря обсудили в Парламентской Ассамблее ОБСЕ

БИРМИНГЕМ. КАЗИНФОРМ – В городе Бирмингеме (Великобритания) начала работу летняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой принимает участие делегация Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Праламента Республики Казахстан.

В ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ возглавляющие делегации Казахстана и Узбекистана Аскар Шакиров и Садык Сафоев выдвинули совместное обращение парламентов двух стран к Организации и ее государствам-членам с призывом стать донорами в имплементации проектов, связанных со спасением Аральского моря.

В документе, который был распространен среди участников сессии, обращено внимание на беспрецедентные за последние 60 лет уменьшение размеров и осолонение одного из крупнейших закрытых водоемов. Ежегодно пыльные бури разносят более 100 млн тонн соленой мелкодисперсной пыли, ядовитой соли и песка на тысячи километров, достигая стран Европы, Японских островов и Антарктиды, став одной из причин таяния ледников и повышения уровня Мирового океана.

Было отмечено, что деградация экологической среды обитания стала причиной резкого ухудшения состояния здоровья населения Приаралья, где наблюдается самый высокий процент онкологических заболеваний в Центральной Азии.

Было подчеркнуто, что масштабы экологической катастрофы требуют консолидации усилий не только стран региона, но и всего международного сообщества для комплексного решения проблем по оздоровлению социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. К такому подходу призывают лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.

В рамках сессии делегацией Казахстана был организован сайд-ивент на тему: «Создание Нового Казахстана в условиях изменяющегося мира и современных вызовов», в ходе которого состоялось информирование парламентского сообщества о ключевых событиях, связанных с внутренней и внешней политикой Казахстана.

Депутаты Парламента всесторонне ознакомили аудиторию с реализацией масштабных политических и социально-экономических реформ Главы казахстанского государства; итогами общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию РК, заложивших прочную базу для построения «Нового Казахстана». В центре внимания были вопросы усиления роли Парламента, совершенствования выборной системы, создания условий для политической конкурентоспособности, развития правозащитных механизмов.

Участники встречи проявили живой интерес к представленной информации и поддержали проводимые в Казахстане преобразования.

Состоялась встреча делегаций стран Центральной Азии и Монголии с Специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Пиа Каумой, в ходе которой была освещена позиция Казахстана по региональному сотрудничеству и актуальным международным проблемам.

В мероприятиях сессии принимают участие сенаторы Гумар Дюсембаев, Дуйсенгазы Мусин, мажилисмены Айгуль Куспан, Айдос Сарым, а также Посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов.

Фото: senate.parlam.kz