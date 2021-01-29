Проблему застройки дворов в микрорайонах Зердели и Нуркент решили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о решении проблем жителей микрорайонов Зердели и Нуркент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в микрорайоне Нуркент планируется модернизировать фасады 18 домов и отремонтировать 5 дворов.

«Решается беспокоившая жителей проблема застройки дворов и придомовых территорий. В микрорайоне Зердели будет изъято 8 участков, примыкающих к домам с торцов. Кроме того, в микрорайоне Нуркент будет изъят участок между домами 43 и 72, где частник собирался возвести высотные дома. На этом месте построим детский сад», - отметил аким.

В ходе рабочего объезда аким также посетил стройплощадки жилого комплекса «Алатау сити», строящегося в рамках «Нұрлы жер» в Алатауском районе, и нового ЖК в микрорайоне Кайрат Турксибского района, где предусмотрено строительство школы на 1,5 тысячи мест, детского сада на 280 мест и поликлиники на 500 посещений.

«В результате комплексной застройки жители будут обеспечены необходимыми социальными объектами», - отметил аким.