Проблему употребления алкоголя среди студентов исследовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальная Ассоциация «Денсаулык» представила результаты исследования по употреблению алкоголя среди студентов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследование проведено методом социологического опроса. Опросник состоял из двух частей. Первая часть содержала вопросы о возрасте респондентов, об их отношении к факторам риска, информированности о подходах к снижению вреда, удовлетворенности общим уровнем информации о вредных продуктах. Вторая часть содержала специальные вопросы об отношении респондентов к употреблению алкоголя и о том, какие меры по борьбе с употреблением алкоголя респонденты считают наиболее эффективными», - сказал эксперт Национальной ассоциации «Денсаулык» Данила Бектурганов.

В ходе исследования опрошены студенты 16 вузов Алматы. Участвовали 947 респондентов, 597 мужчин и 350 женщин в возрасте 18-21 года и старше. Среди негативных факторов, влияющих на здоровье, названы курение (59 %), употребление алкоголя (52 %), малоподвижный образ жизни (30 %), несбалансированное питание (33 %) и избыточная масса тела (34 %).

63 % опрошенных указали, что впервые попробовали алкоголь в возрасте до 18 лет, 31 % в возрасте от 18 до 21 года, и только 6 % в возрасте старше 21 года. При этом необходимо отметить, что в соответствии с законодательством РК, продажа алкоголя разрешена лицам старше 21 года. 41 % опрошенных в качестве наиболее часто употребляемых напитков указали слабоалкогольные напитки, 31 % напитки средней крепости, и 28 % – крепкий алкоголь.

Треть опрошенных (33 %) утверждают, что регулярное повышение цен на алкогольную продукцию никак не влияет на употребление алкоголя. Остальные респонденты признали, что рост цен влияет на потребление. 27 % опрошенных начали покупать алкоголь реже, 16 % покупают более дешевые бренды, 15 % покупают меньший объем, и 9 % покупают менее крепкие напитки.

Около 28 % опрошенных считают, что невозможно снизить вредное воздействие алкоголя на здоровье. 25 % отмечают, что снизить вред можно, если перейти на менее крепкие алкогольные напитки. В общей сложности 47 % считают, что снижение вреда возможно при уменьшении частоты употребления и снижении дозы.

Мнение респондентов о том, какой подход к снижению вреда является наиболее приемлемым, распределились следующим образом: 34 % – частичный запрет на продажу, 29 % – повышение цен, 24 % – снижение количества вредных компонентов в потенциально вредных продуктах и 13 % – затруднились ответить на этот вопрос.

При этом на вопрос должен ли менее вредный продукт стоить дороже, дешевле или одинаково с более вредным, респонденты ответили: 28 % – должна быть дороже, 29 % – должна быть дешевле, 28 % – должна быть одинаковой, и 15 % – затруднились ответить на этот вопрос.

60 % опрошенных считают, что информация о меньшем вреде должна размещаться на упаковке продукта, 32 % против такого информирования, и 8 % опрошенных не имеют мнения на этот счет.

На вопрос, в чем респонденты видят причины распространения пьянства среди студентов, большинство указало на влияние друзей и компании, в которой общаются студенты.

«42 % опрошенных считают одной из главных причин распространения пьянства легкую доступность алкоголя. Эти данные примерно совпадают с данными исследования 2018 года, когда на доступность алкоголя указали 43 % опрошенных. 27 % опрошенных указывают на недостаток знаний о вреде алкоголя, что также близко к значению 2018 года, когда эту причину указали 21 % респондентов. Вызывает тревогу то, что около 25 % указали причиной также стресс, конфликты и безысходность. Этот показатель немного увеличился по сравнению с данными 2018 года, тогда эта цифра составила 22 %», - отметил врач и заместитель председателя Национальной ассоциации Гинтаутас-Юозас Кентра.

52 % опрошенных считают действенной мерой по борьбе с пьянством ужесточение условий продажи и повышение цены алкогольных напитков (45 % в 2018); 42 % считают также эффективными штрафы (36 % в 2018). 27 % опрошенных считают, что нужно в целом больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни (22 % в 2018), и 26 % считают, что необходимо увеличивать количество дешевых или бесплатных спортивных секций (23 % в 2018). 22 % считают, что эффективными мерами были бы регулярные обсуждения темы в СМИ и социальных сетях (15 % в 2018).