26 Мая 2022 20:51

Проблему стихийной торговли пообещал решить аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что осенью в городе начнутся работы по ликвидации стихийной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Жетысуского района просила акима разобраться со стихийной торговлей в микрорайонах Айнабулак 1 и 2, а также вдоль проспекта Райымбека и улицы Северного кольца.

«Я очень хочу вместе с вами решить вопросы стихийной торговли. Мы изучили проблему, откуда все это и почему возникает. Но хочу предупредить, что те меры, которые мы предпримем, не понравятся многим, кто занимается стихийной торговлей. Мой заместитель Алишер Абдыкадыров, который занимается развитием предпринимательства, сам объездил, посмотрел, и не только вдоль Северного кольца, а по всем улицам, которые перечислили. В целом в том районе надо наводить общий порядок», - сказал аким.

Ерболат Досаев сообщил, что осенью в городе начнутся работы по борьбе со стихийной торговлей.

«Мы сейчас готовим необходимые изменения. Я, возможно, подключу маслихат, так как это связано с мерами по незаконной и неорганизованной торговле. Как только они нас поддержат, мы получим инструменты, чтобы можно было заняться ими», - добавил аким.