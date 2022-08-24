Проблему со строительством овощехранилищ прокомментировали в Минсельхозе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что крупные и средние сельхозтоваропроизводители должны иметь возможность хранить у себя продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно дорожной карте хранения овощей, у сельхозтоваропроизводителей есть возможность с помощью субсидирования построить у себя овощехранилища. Государство покрывает от 40 до 50% стоимости строительства. В ближайшие 3 года в ведомстве планируют построить 87 фруктохранилищ. Общий объем хранения около 350 тыс. тонн.

«Мы считаем, что крупные и средние сельхозтоваропроизводители должны иметь возможность хранить у себя продукцию. У большинства мелких и средних сельхозтоваропроизводителей продукцию забирают с поля и она не доходит до межсезонья. Наш сельхозтоваропроизводитель получает меньше прибыли, отдает «с колес» и картофель, и другие овощи. Эта программа (по овощехранилищам – прим. ред.) предназначена для того, чтобы в местах производства это сделать, а также в местах потребления», - сказал Ербол Карашукеев на встрече с населением в Нур-Султане.

По его словам, Минсельхоз ставит перед собой задачу довести хранение сельхозпродукции до мая-июня включительно. Также планируется договориться о поставке раннеспелых овощей по низкой цене из соседних Кыргызстана и Узбекистана. Сейчас в Казахстане осенних овощей из-за качества хранения в межсезонье не хватает, а ранних – еще нет. Поэтому ежегодно и происходит скачок цен.

«Здесь вопрос, конечно, нелегкий, но нужно его решать путем хранения овощей», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Минторговли РК отказалось от идеи строительства 24 оптово-распределительных сетей.