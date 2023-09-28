Проблему с водой в Медеуском районе Алматы решат до конца года

В Алматы для обеспечения стабильным водоснабжением жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный ведется строительство двух новых источников, четырех скважин и накопителей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что завершение строительно-монтажный работ запланировано до конца декабря. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением свыше 20 тысяч жителей вышеуказанных микрорайонов.

Также в апреле начато строительство водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью 46 км. Завершение работ в микрорайонах Кольсай, Кенсай и по улице Халиуллина запланировано на ноябрь.

- В микрорайонах Компот мы работы начали в июле, по улицам Нурмагамбетова, Р. Баглановой, Орманова и части улиц Т. Бигельдинова. Работы завершатся в текущем году. Мы сделаем дорожное покрытие первого уровня. Полностью дороги восстановим весной следующего года, - отметил Ерболат Досаев на встрече с населением.

По его словам, по остальным улицам работы завершатся в июле 2024 года. По двум проектам в микрорайоне Думан - строительству сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 14 км и в микрорайоне Сулусай строительство двух скважин, сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 17 км получены положительные заключения госэкспертизы.

Летом этого года жители южной части Медеуского района Алматы испытали проблемы с водоснабжением после селя. Им на протяжении нескольких дней подвозили воду машинами.