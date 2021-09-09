Проблему с водоснабжением решают в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Вопрос стабильного центрального водоснабжения Каркаралинска будет решен. В этом году начнется строительство группового водовода Жарлы – Каркаралинск протяженностью 40 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал в рабочей поездке в Каркаралинском районе.

«Строительство водовода – важный и нужный проект. Поддерживаем его, приступайте к реализации», – сказал Женис Касымбек.

По словам акима Каркаралинского района Эльдара Дюсетаева, проект трехгодичный. Прокладка водовода по плану должна завершиться в 2023 году.

Глава области также осмотрел недавно построенные четыре многоэтажных жилых дома на улице Т. Аубакирова. Квартиры в трехэтажных новостройках получат 72 семьи очередников. Всего в этом году жилье обретут 108 социально уязвимых семей Каркаралинского района.

Женису Касымбеку показали и новое общежитие рядом с сельскохозяйственным колледжем имени М. Адекенова. Работа проводилась в рамках «Пяти социальных инициатив Президента». При постройке четырехэтажного здания на 100 мест были учтены потребности студентов.

В колледже занимаются 158 учащихся, большинство из них приезжие. Пока студенты живут в старом общежитии.

Каркаралинск – любимое место отдыха жителей Карагандинской области. Для развития местного туристического кластера планируется благоустройство набережной, выделение участков для развития экотуризма.

«В прошлом году регион посетили более 16 тысяч туристов. Функционирует 31 зона отдыха на 2 700 койко-мест. Для привлечения большего количества туристов будем улучшать инфраструктуру. Есть план работы, будем постепенно реализовывать все проекты для улучшения отдыха туристов», – рассказал заместитель акима Каркаралинского района Дидар Кабаев.

«Не в первый раз приезжаем в Каркаралинск с родителями. Нам очень здесь нравится. Хорошие условия на базе отдыха, природа замечательная – чистый воздух, много грибов», – говорит жительница Караганды Алена Романенко.

В завершение поездки глава региона дал ряд поручений акиму района и затронул состояние дороги Караганда – Каркаралинск.

«Есть нарекания жителей по поводу дороги. Она республиканская. Будем выносить этот вопрос на рассмотрение министерства», – отметил Женис Касымбек.



