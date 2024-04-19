Проблему с шугоходом на реке Есентай решат в Алматы

В Алматы в целях предотвращения повтора ледового паводка и обеспечения безопасности жителей на реке Есентай планируется создание искусственных перепадов и каскадов протяженностью два километра, это поможет снизить скорость потока и предотвратить быстрое накопление льда на стенках канала, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2022–2023 годах вдоль набережной реки Есентай произошли два локальных ледово-водных паводка. Для ликвидации последствий произведена механическая очистка от ледовых отложений русла реки «Есентай» от улицы Жамакаева до водоприемника по проспекту аль-Фараби. Было вывезено порядка 5 тысяч кубометров снега, восстановлены поврежденные ограждения. Кроме того, был укреплен берег реки на участке от проспекта аль-Фараби до вододелителя, — сообщили в акимате.

Фото: акимат г. Алматы

Согласно проекту, предлагается установить противоледовые сооружения — ледоломы или ледобойные плиты для предотвращения образования сплошного ледяного покрова. Вместе с тем, на участках быстротока реки планируется создать искусственную шероховатость. Срок реализации проекта — декабрь этого года.

— На встрече с жителями Медеуского района Ерболат Досаев подчеркнул, что реализация проекта по строительству каскадов снимет проблему шугохода на реке. Глава города подчеркнул, что главное — безопасность жителей. Так, работы по строительству каскадов на реке «Есентай» начнутся в мае 2024 года и завершатся к зиме, — добавили в акимате.

Фото: акимат г. Алматы

Шугоход — всплывающий на поверхность или занесённый вглубь потока внутриводный лед в виде комьев, ковров, венков или подлёдных скоплений.