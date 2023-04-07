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Проблему пробок в аэропорту Алматы решат в следующем году

Еламан Турысбеков
7 Апреля 2023, 14:14
Проблему пробок в аэропорту Алматы решат в следующем году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что проблемы с парковками и пробками будут решены в следующем году после завершения всех проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из самых главных проблем - это поток людей на парковке. На данный момент пандус перестраивается, и из-за этого дорога, которая ведет на вылеты, закрыта. Мы планируем закончить реконструкцию пандуса к июлю-августу этого года. После этого мы планируем построить новый пандус, который будет использоваться для международных рейсов», – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Спикер отметил, что проблемы с пробками продолжатся до завершения всех проектов - до следующего года.

«Когда мы откроем путь на вылеты, проблемы будут решены, так как появится альтернативная дорога к зонам вылета. После окончания постройки нового VIP-терминала, площадки южного VIP будут использоваться для парковки. После постройки второго пандуса парковка будет расширена, мы ожидаем, что проблемы с пробками и парковой будут решены», – отметил он.

По его словам, новый международный терминал аэропорта Алматы на сегодня завершен на 53%. Его планируют сдать летом 2024 года.

Пандус для автомобилей в аэропорту Алматы закрыли осенью прошлого года.


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