Проблему постоянного подтопления решат до конца года в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил, что вопрос подтопления частного сектора, в частности, в Рабочем поселке, решен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силами районного акимата удалось ликвидировать проблему постоянного подтопления домов по улице Брюсова. Дополнительно проведена реконструкция арыков протяженностью 7,1 км по 16 адресам. Кроме того, в районе имеется 8 участков постоянного подтопления во время обильных осадков. По линии ЧС для решения этой проблемы проводятся работы по строительству арычных сетей протяженностью 7,2 км, восстановлению 2,2 км коллекторов и очистки 2,5 км канала Есентай. Планируется завершить данные работы до конца года», - сообщил аким.

По словам акима, на следующий год по линии управления экологии и окружающей среды планируется строительство арычных сетей на 27 участках протяженностью 27 км.

Ранее в акимате мегаполиса назвали пути решения вопроса подтопления.