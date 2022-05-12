12 Мая 2022 14:48

Проблему подтоплений решают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы во время сильных дождей часто сталкиваются с проблемой подтопления улиц и дворов. В акимате мегаполиса назвали пути решения этого вопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе имеется 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.

«Основные причины – это отсутствие на некоторых участках арычных сетей. Арыки бывают без соединения с ливневой канализацией или разрушенные, а также неработающие, забитые, засыпанные коллекторы», – сообщил и.о. руководителя управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев на встрече с журналистами.

По его словам, в городе есть 16 коллекторов, предназначенных для отвода дождевых и талых вод. Лишь четыре из них соединены с арычными сетями и функционируют. Остальные 12 являются бесхозными и не обслуживаются.

«Эти коллекторы мы реконструируем. В западной части города ремонтные работы начались. В центральной и восточной частях начнутся в августе. У нас уже имеется проектно-сметная документация», – проинформировал Серик Адильбаев.

Спикер также уточнил, что в городе 1 525 км арычных сетей. Из них 424 км требуют ремонта или реконструкции. Кроме того, по его словам, необходимо строительство новых арычных сетей протяженностью 100 км.

«Здесь проблема не только в изношенности. Мы должны эти сети соединять с коллекторами, чтобы вода ушла», – заявил Адильбаев.

Кроме того, и.о. руководителя управления добавил, что из 1 525 км арычных сетей для орошения и полива зеленых насаждений используются всего 168 км.

«Вода бежит только по центральной части. Мы будем водозаборные сооружения города соединять с арычными сетями и дадим подпитку всем арычным сетям города», – заключил спикер.

Он уточнил, что после реализации проекта по восстановлению арыков и коллекторов всю ливневую канализацию передадут в управление государственному предприятию «ЭкоАлматы».

Ранее сообщалось, что в Алматы более 400 километров арычных сетей требуют ремонта.



