Проблему овощехранилищ в городах Каратау и Жанатас решают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы продовольственной безопасности, обеспечения свежей плодоовощной продукцией жителей горняцких городов Каратау и Жанатас решают в Жамбылской области. Обеспечить качественную реализацию инвестпроектов поручили акимату Сарысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылском областном акимате озвучили давнюю проблему для городов Каратау и Жанатаса – отсутствие собственных овощехранилищ у крестьянских хозяйств.

По информации пресс-службы главы региона, население этих двух городов составляет около 30 тысяч человек, при этом потребление основных групп продуктов растет каждый день. Руководство акимата области отмечает, что важно на системной основе принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности, также необходимо организовать надлежащее хранение продуктов и сдерживать цены.

Эти и другие вопросы обсуждали на совещании с активом Сарысуского района под председательством заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека.

«Сопровождению инвестиционных проектов уделяется особое внимание, - подчеркнул Канатбек Мадибек. – По поручению главы региона привлечение инвестиций для развития сельского хозяйства в Таласском, Сарысуском, Мойынкумском районах должно быть взято на особый контроль. Проекты должны быть реализованы и в небольших селах».

О проделанной работе в 2022 году и планах на этот год сообщил аким Сарысуского района Марат Султангалиев.

В сфере сельского хозяйства до 2025 года планируется реализовать 65 проектов, из них 11 осуществлены в прошлом году, создано 20 рабочих мест.

Из запланированных 15 крупных инвестиционных проектов реализовано три.

В сельских округах до 2025 года в результате реализации 95 инвестиционных проектов и 116 проектов за счет бюджетных средств ожидается создание 2 280 рабочих мест, из них 2 002 – постоянные.

В рамках национального проекта по развитию предпринимательства в 10 сельских округах планируется создание 5 442 рабочих мест, в том числе 700 постоянных. В 2022 году в Сарысуском было создано 2 225 рабочих мест.

При поддержке государства молодым людям выдают кредиты до 5 миллионов тенге под 2,5 %, сообщил спикер.