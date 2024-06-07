Проблему дефицита воды в предгорьях Алматы решат в июле

В Алматы активно принимаются меры по обеспечению города бесперебойным водоснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления энергетики и водоснабжения, 17 мая в эксплуатацию введен резервуар чистой воды «Балхаш». В рамках проекта построено пять резервуаров на 6,9 тысяч кубометров и три скважины на 7,3 тысячи кубометров воды в сутки. К резервуару построено 6,1 км новых магистральных сетей для обеспечения с 1 июня водой жителей микрорайонов Юбилейный, Каменское плато, Кольсай, Музтау.

Также в декабре прошлого года завершилось строительство водозабора «Каргалы» мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. 1 июня была осуществлена подача воды по существующим сетям. Также ведется строительство 6,5 км канализационного коллектора. Срок завершения — сентябрь этого года.

— Активно ведется строительство масштабного проекта — водозабора «Аксай». Его мощность составляет 22 тысячи кубометров в сутки. На сегодня готовность объекта составляет 50%. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь 2025 года, — отметили в управлении.

Водозаборы «Каргалы», «Аксай» и РЧВ «Балхаш» охватят стабильным водоснабжением 170 тысяч жителей Наурызбайского и Медеуского районов города, а также 40 тысяч жителей сел Жанатурмыс и Кыргауылды Алматинской области.

— Для стабильного обеспечения водой жителей верхней части Алматы в феврале текущего года начата реализация проекта по строительству резервной схемы водоснабжения на 32 тысячи кубометров в сутки. На сегодня ведутся работы по бурению шести скважин, для которых закуплено шесть глубинных насосов. На площадках производится монтаж основного насосного оборудования. Строительство резервной схемы планируется завершить до 1 июля 2024 года. Это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 50 тысяч жителей верхней части Алматы, — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что прошлым летом из-за аномальной жары в городе выявились проблемы по обеспечению водой в верхней части района. Акимат тогда организовал водовозы, установил биотуалеты. Также жителям разработали график подачи и отключения воды.

В этом году аким города сообщил, что для устранения дефицита воды в рамках ЧС начато строительство резервной схемы водоснабжения мощностью 32 тысячи кубометров в сутки.



