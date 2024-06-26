Проблемой для Павлодарской области стал «серый» импорт зерна

В отношении крестьянских хозяйств Павлодарской области заведено 12 уголовных дел. Сумма ущерба превышает 4 миллиарда тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

О преступных схемах в сфере сельского хозяйства рассказали в департаменте экономических расследований по Павлодарской области.

— Одна из системных проблем региона — «серый» импорт зерна. Зарегистрировано 12 уголовных дел в отношении крестьянских хозяйств, из которых 10 направлены в суд с установленным ущербом более 4,1 миллиарда тенге. Что такое серый импорт? Эта проблема связана с неучтенным ввозом зерна из-за границы, из сопредельных государств, в частности — из России. Так называемое серое зерно ввозится в большом объеме. Этим балуются недобросовестные местные предприниматели. С целью придать законность происхождения этому зерну, под видом казахстанского занимаются выпиской фиктивных счетов-фактур, тем самым совершая уголовное правонарушение. В результате страдают наши отечественные производители, — объяснил Ерик Есенов, руководитель ДЭР по Павлодарской области.

За эти действия грозит реальный срок. Ранее было заведено уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства, который занимался выпиской фиктивных счетов-фактур.

— Путем выписки фиктивных счетов-фактур получил преступный доход порядка 50 миллионов тенге. На денежные средства, добытые преступным путем, приобрел машину марки Toyota Camry, квартиру в элитном ЖК в Павлодаре. По приговору суда признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также окончено производство досудебного расследования в отношении Мукеновых, которые от имени ИП «Восток» совершали выписки счетов-фактур без фактической поставки товаров и оказания услуг, — рассказал Ерик Есенов.

Во втором деле вместо выращивания зерновых и бобовых культур, выписывались «липовые» счета-фактуры в адрес шести контрагентов. Общая сумма незаконного оборота составила 5 миллиардов тенге, а сумма преступного дохода — более 50 миллионов тенге. Вердикт — 1,5 года лишения свободы.

Всего, по информации ДЭР, с начала 2024 года зарегистрировано 16 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса, 2 из них — еще в производстве. В прошлом году специалисты департамента выявили 30 правонарушений, связанных с выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Ущерб составил 6,3 миллиарда тенге.