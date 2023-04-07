Проблемный участок дороги между Косшы и п.Кабанбай батыра отремонтируют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 19 километровом проблемном участке автодороги Р-3 «Астана - Кабанбай Батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау» (км 16-35) в Акмолинской области подрядной организацией начаты работы в рамках среднего ремонта. Это промежуток между городом Косшы и поселком Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

В настоящее время специалисты приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. В текущем сезоне планируется полностью обновить дорожное покрытие протяжённостью 19 км, установить 2 светофорных объекта около ЖК «Курултай» и на участке примыкания к городу Косшы. Также по просьбе местных жителей рядом с ЖК «Курултай» специалисты установят новый остановочный павильон.

Кроме того, предусмотрена замена освещения вдоль трассы, которая проходит внутри поселка Кабанбай батыра. Так, ЖКУ лампочки будут заменены на современные энергосберегающие светодиодные светильники. Данное освещение создаст улучшенную видимость на дороге, особенно в ночное время, и сделает дорогу более яркой и безопасной для водителей автотранспорта, что также удобно и для пешеходов.