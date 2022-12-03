НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Проблемные вопросы теплоснабжения поднял на оперативном штабе новый аким СКО

3 Декабря 2022, 12:30
Проблемные вопросы теплоснабжения поднял на оперативном штабе новый аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров начал объезд Петропавловска с посещения ТЭЦ-2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, А.Сапарова интересовала деятельность ТЭЦ-2 и ход ремонтно-восстановительных работ.

После отчёта ответственных лиц аким области заострил внимание на том, что работа станции и состояние оборудования должны постоянно контролировать.
«Глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять температурный режим в социальных объектах и домах, контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов», - добавили в пресс-службе.
После посещения Петропавловской ТЭЦ-2 А.Сапаров провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро- и теплоснабжения по проблемным вопросам.
Ранее монополист заявлял о том, что станция работает в штатном режиме. Отопительный сезон проходит без срывов. Ремонтная кампания завершится в декабре.


Теги:
Новости по теме
Более семи тысяч семей жамбылцев получат к 2025 году квартиры
Кабинеты коррекции в  Жамбылской области оснастили необходимым оборудованием
Рабочие получат вознаграждение за ликвидацию ЧС техногенного характера в Экибастузе
Читайте также
Более семи тысяч семей жамбылцев получат к 2025 году квартиры
Кабинеты коррекции в  Жамбылской области оснастили необходимым оборудованием
Рабочие получат вознаграждение за ликвидацию ЧС техногенного характера в Экибастузе
Около 70 частных домов остаются без отопления в Экибастузе
Уже завтра приступим к восстановлению теплопроводов на соцобъекты – Олег Круг о состоянии школ и детсадов
Батарей абсолютно всем хватит на замену – Олег Крук обратился к жителям Экибастуза
Олег Крук назвал наиболее проблемные дома в Экибастузе
Одиннадцать домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу – акимат
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
2 16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске
3 Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
4 Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области
5 Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»

Лента новостей