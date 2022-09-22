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Проблемные вопросы содержания орошаемых земель на юге страны озвучил сенатор
22 Сентября 2022, 12:47

Проблемные вопросы содержания орошаемых земель на юге страны озвучил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы содержания орошаемых земель в Туркестанской области сегодня стоят остро. О проблемах в регионе рассказал сенатор Али Бектаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные вопросы поднимались жителями и во время рабочей поездки депутата в область. По словам сенатора, в Шардаринском, Арысском и Отырарском районах области проживает более 440 тысяч человек. Большая часть из них занята в сфере земледелия. Для полива 74 тысяч га сельскохозяйственных угодий воду получают из Шардаринского водохранилища через Кызылкумский магистральный канал, построенный еще в 1970-х годах.

«Каналы и водные системы этих водоемов находятся в очень плохом состоянии. Коэффициент полезного действия Кызылкумского магистрального канала, находящегося в непрерывной эксплуатации почти полвека, составляет всего 0,60. Из 950-980 млн м³ воды, ежегодно забираемой из водохранилища, полей достигает лишь 620 - 630 млн м³», - сказал сенатор.

Депутат также добавил, что построенные ранее в регионе 302 вертикальных дрена для предотвращения подъема грунтовых вод и поддержания почвы в нормальном состоянии, вышли из строя или вовсе исчезли. Состояние сельскохозяйственных угодий вдоль Арысь-Туркестанского канала также находится в неудовлетворительном состоянии из-за снижения объема воды в водохранилище Боген. В селах Шага, Карашик, Шорнак Сауранского района подача воды полностью прекратилась в августе и это в то время, когда посевы даже еще не полностью созрели.

«Просим вас полностью изучить все магистральные каналы и оросительные системы региона, создать четкую дорожную карту по их восстановлению, увеличить пропускную способность, снизить водопотребление, рассмотреть возможность капитального ремонта в ближайшие 2-3 года. В целях улучшения орошения сельскохозяйственных угодий Сауранского района рекомендуем построить водохранилище вместимостью 3,2 млн м³», - заключил сенатор.


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