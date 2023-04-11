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Проблемные ТЭЦ в Казахстане: около 50 котлов планируют отремонтировать в 2023 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 15:25
Проблемные ТЭЦ в Казахстане: около 50 котлов планируют отремонтировать в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев поделился планами по ремонту ТЭЦ в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин», - сообщил Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, на разных стадиях ремонтные работы уже ведутся на одном энергоблоке, двух котлах и трех турбинах. Отмечается несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской и Мангистауской областях.

«По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч километров, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей начнутся в соответствии с утвержденными графиками в мае месяце», - добавил министр.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что казахстанские ТЭЦ задолжали за топливо более 19 млрд тенге.


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