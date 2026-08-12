Проблемные банки в Казахстане смогут продать, передать другому банку или ликвидировать

В Казахстане обновили правила оценки жизнеспособности банков. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 3 августа 2026 года определило, в каких случаях банк может быть признан неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, а также какие меры могут применяться для сохранения его финансовой устойчивости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые правила устанавливают порядок оценки финансового, бухгалтерского и экономического положения банков, выявления системных рисков и определения критически важных банковских операций. Оценку проводит уполномоченный орган, в том числе с привлечением оценщиков, аудиторов и специализированных организаций.

Когда банк могут начать оценивать

Основанием для проведения оценки может стать снижение достаточности капитала или ликвидности ниже установленных минимальных значений. Проверка также возможна, если банк в течение семи рабочих дней не исполняет денежные обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за отсутствия или недостатка средств.

Кроме того, основаниями являются систематическое неисполнение обязательств по переводным операциям, существенные недостатки в корпоративном управлении и управлении рисками, искажение финансовой или регуляторной отчетности, а также невыполнение мер по улучшению финансового состояния банка.

Оценка также проводится, если банк совершает сделки, которые могут ухудшить его финансовое положение. В частности, речь идет о продаже активов с убытком, сделках на нерыночных условиях, принятии обязательств, из-за которых банк не сможет рассчитаться с кредиторами, а также безвозмездной передаче имущества или продаже его по существенно невыгодной цене.

Проверка может начаться и в том случае, если уполномоченный орган видит признаки того, что угроза финансовой устойчивости банка или стабильности банковской системы может возникнуть в течение ближайших шести месяцев.

Что будут проверять

При оценке анализируются структура и качество активов и обязательств банка, кредитный портфель, просроченные и неработающие займы, достаточность провизий, объем депозитов и межбанковских обязательств, собственный капитал и ликвидность.

Также проверяется соблюдение пруденциальных нормативов, основные показатели доходов и расходов и наличие сделок на нерыночных условиях, которые привели к убыткам банка.

По итогам анализа определяется, способен ли банк восстановить финансовую устойчивость, либо имеются основания признать его неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным.

Какие варианты предусмотрены для проблемных банков

Если банк признается неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, уполномоченный орган дополнительно оценивает возможность применения инструментов урегулирования.

Среди них — принудительная продажа акций новому инвестору, реструктуризация обязательств, передача части или всех активов и обязательств другому банку, а также создание стабилизационного банка.

Если применение таких инструментов невозможно или нецелесообразно, рассматривается вопрос о лишении банка лицензии и его последующей ликвидации.

Для системно значимых банков дополнительно оценивается возможность государственного участия в урегулировании ситуации — в целях снижения системных рисков и предотвращения существенного негативного воздействия на банковскую систему.

По результатам оценки банк может быть признан способным восстановить финансовую устойчивость при условии выполнения обновленного плана либо неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным.

Отдельно правила определяют критерии системных рисков. Они могут возникать, если банк является системно значимым или потенциально системно значимым, входит в банковский конгломерат, либо его финансовая неустойчивость создает угрозу распространения проблем на другие банки или роста странового риска.

Также будет оцениваться социальная значимость операций банка, его доля на финансовом рынке, размер, профиль рисков и влияние деятельности на реальный сектор экономики.

Постановление вступает в действие 22 августа 2026 года.

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