Проблемная уборка урожая, буллинг в школах и громкие суды – как прошла неделя в Казахстане

Одной из главных тем прошлой недели в Казахстане стала уборочная кампания на севере страны. В этом году она проходит в сложных условиях из-за погоды, в отдельных регионах урожай губят сайгаки. Терпящие убытки фермеры рассчитывают на поддержку государства. Об этих и других событиях - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Неделя Президента

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев совершил двухдневный визит в Таджикистан. Там он провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, принял участие в работе V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

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Президент заверил участников встречи в том, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии. Он предложил сформировать странам ЦА замкнутый цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

Президент РК предложил совместно продвигать туристический бренд «Центральная Азия» и активизировать сотрудничество в информационном пространстве.

Подробнее о визите Президента РК в Таджикистан здесь.

На прошлой же неделе в резиденции «Акорда» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнес-сообщества страны. В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на новых подходах к экономическому развитию, предложенных в Послании народу Казахстана.

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Он напомнил, что дал ряд поручений, направленных на стимулирование предпринимательства. В частности, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.

Касым-Жомарт Токаев также поручил Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки.

Президент отдельно остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая должна стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.

Полный текст выступления Президента на встрече с представителями казахстанского бизнеса здесь

Дожди и сайгаки губят урожай

В северных регионах страны установилась благоприятная для уборки погода. Фермеры ускоренными темпами убирают поля, чтобы успеть спасти как можно больше урожая. В этом году его губят дожди и сайгаки.

В Северо-Казахстанской области аграрии не могли возобновить уборку из-за проливных дождей больше недели. Зерно на полях прорастает в волках и колосьях, на элеваторы поступает с высоким уровнем влажности. В регионе запустили все сушилки и надеются на выделение удешевленного топлива.

В конце недели в связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов Президент Казахстана дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна.

В Акмолинской области ситуация усугубилась тем, что от нашествия сайгаков пострадало более 76932 га сельхозугодий. Аграрии пяти районов региона терпят колоссальные убытки и считают, что популяцию сайги необходимо регулировать.

С похожей проблемой столкнулись в Карагандинской области. Там фермеры Нуринского района борются с сайгаками, которые вытаптывают сельскохозяйственные угодья. Территория района является естественным ареалом обитания бетпакдалинской популяции сайгаков. По данным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, число животных бетпакдалинской популяции возросло до 750 тысяч особей.

В Западно-Казахстанской области чрезмерный рост численности сайгаков наносит огромный ущерб крестьянским хозяйствам. Животные растоптали посевы сельскохозяйственных культур и пастбищные угодья. Крестьяне просили даже ввести чрезвычайное положение, связанное с сайгаками.

Проблемное образование

Отрасль образования продолжает лихорадить.

На прошлой неделе четвероклассник в Алматинской области пытался покончить с собой из-за травли в школе. Мальчик написал предсмертную записку и выпил пачку аспирина. По факту попытки суицида завели уголовное дело.

Депутат Мажилиса Парламента и бывший министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что буллинг и защита прав детей в Казахстане являются комплексной проблемой. По его мнению, в Казахстане необходимо усилить психологическую службу. Сейчас на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Физически невозможно справиться с такой нагрузкой. Поэтому депутаты ставят перед Правительством вопрос дополнительных штатов психологов, совершенствования системы подготовки, повышения квалификации.

Новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия в стране намерены принять в рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы.

В том числе планируется создание единого контакт-центра для детей BalaQorgau, внедрение в дошкольных, средних, профессиональных и технических организациях образования уроков личной безопасности, а также проведение работы с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в РК по формированию безопасного контента для детей.

Скандал разразился в Караганде, где учитель одной из школ призывал детей не бояться угроз и говорить правду о том, что в учебном заведении не проводился предмет «Патриотизм и глобальные компетенции». Однако по документам картина выглядит иначе. Учитель возмутился тому, что детей заставляют подтвердить факт проведения предмета. В областной прокуратуре сообщили, что видеозапись и слова учителя проверяют уполномоченные органы.

В Петропавловске родители пожаловались на отсутствие учебников по определенным предметам. В управлении образования заявили, что все школы полностью обеспечены необходимым количеством учебников. Кроме того, учебный материал есть в свободном доступе на сайте Минпросвещения.

Другим спорным вопросом прошлой недели стало ношение хиджабов в школе. По этому поводу высказались и Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов и министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. По словам министра, все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Громкие дела

На минувшей неделе в учреждении №72 под Алматы начался суд в отношении экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман». На скамье подсудимых, помимо Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, находятся еще 43 человека.

В судебной коллегии по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева. Его признали виновными в совершении уголовных правонарушений и назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества. По сообщению Агентства, приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы. Также К. Боранбаевым перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.