Проблемная уборка урожая, буллинг в школах и громкие суды – как прошла неделя в Казахстане
Неделя Президента
На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев совершил двухдневный визит в Таджикистан. Там он провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, принял участие в работе V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Президент заверил участников встречи в том, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии. Он предложил сформировать странам ЦА замкнутый цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.
Президент РК предложил совместно продвигать туристический бренд «Центральная Азия» и активизировать сотрудничество в информационном пространстве.
Подробнее о визите Президента РК в Таджикистан здесь.
На прошлой же неделе в резиденции «Акорда» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнес-сообщества страны. В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на новых подходах к экономическому развитию, предложенных в Послании народу Казахстана.
Он напомнил, что дал ряд поручений, направленных на стимулирование предпринимательства. В частности, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.
Касым-Жомарт Токаев также поручил Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки.
Президент отдельно остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая должна стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.
Полный текст выступления Президента на встрече с представителями казахстанского бизнеса здесь
Дожди и сайгаки губят урожай
В северных регионах страны установилась благоприятная для уборки погода. Фермеры ускоренными темпами убирают поля, чтобы успеть спасти как можно больше урожая. В этом году его губят дожди и сайгаки.
В Северо-Казахстанской области аграрии не могли возобновить уборку из-за проливных дождей больше недели. Зерно на полях прорастает в волках и колосьях, на элеваторы поступает с высоким уровнем влажности. В регионе запустили все сушилки и надеются на выделение удешевленного топлива.
В конце недели в связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов Президент Казахстана дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна.
В Акмолинской области ситуация усугубилась тем, что от нашествия сайгаков пострадало более 76932 га сельхозугодий. Аграрии пяти районов региона терпят колоссальные убытки и считают, что популяцию сайги необходимо регулировать.
С похожей проблемой столкнулись в Карагандинской области. Там фермеры Нуринского района борются с сайгаками, которые вытаптывают сельскохозяйственные угодья. Территория района является естественным ареалом обитания бетпакдалинской популяции сайгаков. По данным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, число животных бетпакдалинской популяции возросло до 750 тысяч особей.
В Западно-Казахстанской области чрезмерный рост численности сайгаков наносит огромный ущерб крестьянским хозяйствам. Животные растоптали посевы сельскохозяйственных культур и пастбищные угодья. Крестьяне просили даже ввести чрезвычайное положение, связанное с сайгаками.
Проблемное образование
Отрасль образования продолжает лихорадить.
На прошлой неделе четвероклассник в Алматинской области пытался покончить с собой из-за травли в школе. Мальчик написал предсмертную записку и выпил пачку аспирина. По факту попытки суицида завели уголовное дело.
Депутат Мажилиса Парламента и бывший министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что буллинг и защита прав детей в Казахстане являются комплексной проблемой. По его мнению, в Казахстане необходимо усилить психологическую службу. Сейчас на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Физически невозможно справиться с такой нагрузкой. Поэтому депутаты ставят перед Правительством вопрос дополнительных штатов психологов, совершенствования системы подготовки, повышения квалификации.
Новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия в стране намерены принять в рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы.
В том числе планируется создание единого контакт-центра для детей BalaQorgau, внедрение в дошкольных, средних, профессиональных и технических организациях образования уроков личной безопасности, а также проведение работы с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в РК по формированию безопасного контента для детей.
Скандал разразился в Караганде, где учитель одной из школ призывал детей не бояться угроз и говорить правду о том, что в учебном заведении не проводился предмет «Патриотизм и глобальные компетенции». Однако по документам картина выглядит иначе. Учитель возмутился тому, что детей заставляют подтвердить факт проведения предмета. В областной прокуратуре сообщили, что видеозапись и слова учителя проверяют уполномоченные органы.
В Петропавловске родители пожаловались на отсутствие учебников по определенным предметам. В управлении образования заявили, что все школы полностью обеспечены необходимым количеством учебников. Кроме того, учебный материал есть в свободном доступе на сайте Минпросвещения.
Другим спорным вопросом прошлой недели стало ношение хиджабов в школе. По этому поводу высказались и Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов и министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. По словам министра, все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.
Громкие дела
На минувшей неделе в учреждении №72 под Алматы начался суд в отношении экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман». На скамье подсудимых, помимо Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, находятся еще 43 человека.
В судебной коллегии по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева. Его признали виновными в совершении уголовных правонарушений и назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества. По сообщению Агентства, приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы. Также К. Боранбаевым перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.Апелляционная жалоба Арыстанбека Мухамедиулы оставлена без удовлетворения. Это решение апелляционной инстанции суда города Астаны объявил судья Мурат Солтыбаев. Он отметил, что вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования. В июне А.Мухамедиулы был приговорен к 8 годам лишения свободы.