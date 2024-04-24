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    18:12, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Проблемы жителей приграничных районов Казахстана подняли сенаторы

    Проблемы жителей приграничных районов страны подняли сенаторы
    Фото: Сенат Парламента

    Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели рабочую встречу с заинтересованными госорганами, на которой обсудили вопросы развития Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    Модерируя мероприятие, секретарь Комитета Ольга Булавкина отметила, что согласно Концепции развития сельских территорий на 2023–2027 годы особое внимание уделяется развитию приграничных населенных пунктов.

    — В рамках реализации Концепции планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом. Проблемы этих территорий являются актуальными, потому как охватывают все сферы жизни.На сегодня, несмотря на всю проводимую работу со стороны Правительства, на этих территориях наряду с имеющимися неразрешенными вопросами поднимаются новые вызовы, — сказала сенатор.

    В ходе встречи были обсуждены механизмы по снижению оттока населения из сельских районов и созданию стимулов для привлечения новых жителей, а также вопросы привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры на приграничных территориях для обеспечения комфортных условий проживания и развития бизнеса. Кроме того, участники встречи обсудили экономический потенциал региона. В частности, возможности стимулирования экономического развития приграничных районов через поддержку сельского хозяйства и оказания господдержки в части разработки инструментов поощрения предпринимательской активности на приграничных территориях.

    Теги:
    Сенат Парламента Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Депутаты
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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