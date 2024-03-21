Проблемы со сбытом сливочного масла испытывают производители СКО

В Северо-Казахстанской области перерабатывающие предприятия не могут реализовать сливочное масло из-за дешевой молочной продукции, которую привозят из России, Беларуси и Кыргызстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, о проблеме местные производители рассказали на встрече с заместителем акима области Рустемом Курмановым. Они отметили, что с прошлого года импортируется продукция по ценам ниже себестоимости продукции местных производителей.

- Молокоперерабатывающие предприятия области не могут реализовать складские объемы масла сливочного, в связи с чем образовался долг. Норматив субсидирования в 2020 году - 38 тенге за килограмм, что составляло 33% от затрат на сырое молоко. Этот норматив действует по сегодняшний день, при том что цены на сырое молоко выросли на 80%. Норматив субсидирования на 2023-й год должен составлять - 62 тенге/кг, что составляло бы те же 33% от затрат на сырое молоко. В итоге мы имеем низкую конкурентоспособность отечественных производителей, что сказывается на рентабельности в целом, – сказал заместитель директора ТОО «ЭкоМолСергеевка» Бахыт Рашитов.

Руководитель областного департамента Комитета технического регулирования и метрологии Вадим Маршаков сообщил, что создан ситуационный штаб.

- В ближайшее время планируется заседание с привлечением уполномоченных органов, которые могут поставить какой-либо запрет на ввоз и реализацию такой продукции. Вырабатывается механизм. Уже с начала этого года подготовлены и направлены документы по приостановлению 34 деклараций на российскую продукцию, не соответствующую стандартам, - сказал В. Маршаков.

Еще в прошлом году производители молока и куриного мяса жаловались председателю президиума НПП «Атамекен» Раимбеку Баталову на давление импортной продукции и поднимали вопрос о качестве привозной продукции.