Проблемы со сбытом картофеля возникли в Костанайской области

Проблемы овощеводов и подготовку к посевной кампании рассмотрели на заседании отраслевого совета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области. Одна из проблем — сбыт картофеля. Сельхозтоваропроизводители заявляют, что достойной цены на картошку нет и продукция простаивает на складах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Плачевная ситуация произошла по итогам прошлой уборки: из-за сложности со сбором урожая, себестоимость картофеля получилась высокой, плюс ко всему завезли продукцию из России, которая в разы дешевле.

— Мы не видим перспектив для собственного развития по производству картофеля. Уборка была тяжелой, возникли дополнительные затраты, а значит и себестоимость получилась высокой. Надеялись, что оправдаем затраты, но случилось, что к нам завезли много дешевого картофеля из России, порой низкого качества, поэтому местные производители и были вытеснены с рынка, — рассказал глава КХ «Тэрра» Владимир Семейкин.

По словам овощеводов, они сейчас вынуждены продавать картофель населению на 20-30 тенге ниже себестоимости, которая составляет 83 тенге. В другие регионы овощ продают по 60 тенге за килограмм, а западные регионы страны и по 50 тенге покупать не хотят, потому что из России им предлагают товар дешевле.

— Мы уже несколько лет на уровне страны через Ассоциацию овощеводов говорим о том, что для отрасли необходимо разработать программу развития, в которой бы четко было прописано сколько, где и каких овощей нужно выращивать. Необходима аналитика объемов и рынков сбыта, экспорта и других составляющих. Сейчас этого нет. Овощеводы вынуждены решать свои проблемы самостоятельно. Многие из них уже на грани разорения, а в планах Минсельхоза увеличение площадей только Костанайской области на 1 тысячу гектар, — подчеркнул В. Семейкин.

Отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform, в Управлении сельского хозяйства Костанайской области пояснили, что в 2023 году собрано 160,4 тысячи тонн картофеля (в 2022 году — 182,1 тысячи тонн), в том числе в сельхозформированиях 61,8 тысячи тонн (в 2022 году — 66,6 тысячи тонн), в хозяйствах населения — 98,7 тысячи тонн (в 2022 году — 115,5 тысячи тонн). Сельхозформированием собирается до 40% от общего валового сбора (160,4 тысячи тонн). Общий запас картофеля составляет 3,3 тысячи тонн. При этом о проблемах сбыта специалисты УСХ не сообщают.

Чтобы решить этот вопрос, костанайские овощеводы обратились к акиму области, отправив коллективное письмо и в управление сельского хозяйство с просьбой рассмотреть варианты поддержки отрасли, среди которых пролонгировать договоры по стабфонду, а также быстрее погасить долги по субсидиям, чтобы у овощеводов были средства на проведения посевной.

— По предложениям картофелеводов в части сертификации семян Управлением сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области в адрес Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан направлено письмо касательно внесения изменений в действующий Закон Республики Казахстан «О семеноводстве». Внедрение новой системы инспекции и сертификации семенного картофеля и посадочного материала плодовых культур позволит овощеводам республики быть участниками международных рынков оздоровленного посадочного материала картофеля, позволит расширить экспортный потенциал для развития. Также АО «СПК «Тобол», в случае неполной выборки из стабилизационного фонда, форвардные договора будут пролонгированы на урожай картофеля и овощей нынешнего года (с изменением цен), — пояснили в УСХ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

Овощеводы предлагают и другое решение, которое заключается в переработке овощей, но так как, данные инвестиционные проекты не потянуть, здесь нужна хорошая поддержка со стороны государства или приход крупного инвестора в область.