+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года

2 Декабря 2021 19:44
Поделиться:
Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года. Об этом сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей
Сроки рассмотрения обращений жителей сократились трижды в Павлодарской области Столичное управление транспорта намерено тестировать автобус на газу «Не столичный уровень»: Депутаты маслихата недовольны работой такси

«В 2018 году насчитывалось 150 проблемных домов в 52 объектах. В 2019 году при содействии акимата завершено строительство 13 домов, 10 объектов. Это 2500 дольщиков. Также в 2020 году было завершено 20 домов. Это 14 объектов, 2700 дольщиков. В начале текущего года на контроле акимата находилось 97 домов, 33 объекта. Это свыше 10 тысяч дольщиков. До конца года запланировано завершить строительство 57 домов на 18 объектах и решить проблему 7411 дольщиков. В 2022 году запланировано завершить строительство 40 домов, 15 объектов. Это 2800 дольщиков», - пояснил он.

По словам спикера, деятельность компании «Елорда курылыс» находится на контроле Правительства, акима и акимата города.

«Также имеются объекты, застраиваемые за счет частных инвестиций и два объекта самостоятельно за счет дольщиков», - отметил руководитель управления контроля и качества городской среды Даулет Доскулов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей
Сроки рассмотрения обращений жителей сократились трижды в Павлодарской области
Столичное управление транспорта намерено тестировать автобус на газу
«Не столичный уровень»: Депутаты маслихата недовольны работой такси
Популярное
1 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
4 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
5 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Парня и девушку сбили в Семее
Читайте также
За один вечер гвардейцы задержали мошенника и обезвредили дебоширку в Нур-Султане
Каковы основные проблемы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Парня и девушку сбили в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив