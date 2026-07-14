Проблема с питьевой водой обострилась в Актау: горожане сутками остаются без водоснабжения

Жители города массово жалуются в социальных сетях на то, что в ряде микрорайонов водоснабжение отсутствует сутками. По свидетельству некоторых горожан, питьевая вода поступает исключительно в ночное время.

Как рассказывает жительница Актау Анна Диденко, на протяжении уже двух недель они вынуждены запасаться водой и расходовать ее только по ночам.

— Днем воды нет вообще. Мы живем на верхнем этаже. Вода идет только в промежутке между 3:00 и 4:30 часами ночи. В это время мы должны успеть набрать воду. В течение всего дня посуда не мытая, все бытовые дела откладываются на потом, — делится жительница.

В то же время, по заявлению заместителя руководителя областного управления водных ресурсов и ирригации Ануара Тулякова, ключевой причиной возникшей проблемы является вовсе не дефицит водных ресурсов, а высокая степень износа инженерных сетей. На данный момент опреснительные заводы региона обеспечивают город водой в требуемом объеме. Однако из-за того, что городские водопроводные сети изношены примерно на 80 процентов, резко участились аварийные ситуации.

— Нет никаких проблем с водоснабжением. Воды достаточно. Основная причина нынешних трудностей — это устаревшие трубы. Мы обновляем их поэтапно. С первого по шестой микрорайон водопроводные и канализационные сети были полностью заменены. Эти работы будут продолжены и дальше, — сообщил Ануар Туляков.

Отметим, в городе Актау модернизации требуют порядка 500 километров водопровода. По оценкам специалистов, для полного обновления коммунальных сетей и налаживания стабильной подачи питьевой воды в город потребуется около 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане официально добились стопроцентного доступа населения к питьевой воде. Но, как ни парадоксально, на практике это еще не значит, что вода уже есть в каждом доме и идет без перебоев. Почему после выполнения поручения Президента проблема с водой в регионе не исчезла, выяснял корреспондент агентства Kazinform.