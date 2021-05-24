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    17:10, 24 Май 2021 | GMT +6

    Проблема со свалками в Казахстане решится до 2025 года - Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило на брифинге план по созданию завода по энергетической утилизации отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В этом году в четырех регионах Казахстана установят 7 230 контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и запустят три новых мусоросортировочных комплекса общей мощностью около 300 тысяч тонн отходов в год.

    В настоящее время проходит конкурсный отбор проектов по строительству комплексов по переработке полимера и отходов комбинированной упаковки (тетрапак). Ввод в эксплуатацию объектов и развитие инфраструктуры раздельного сбора ТБО в регионах позволят до 2025 года довести до 30% долю переработки вторичного сырья (металл, пластик, стекло и пластик). Не пригодный к классической переработке «остаток» отходов, согласно новому Экологическому кодексу, будет направляться на заводы «Waste to Enеrgy».

    «Внедрение системы раздельного сбора отходов позволит вовлечь в повторное использование 30% чистого вторсырья, до 20% отходов из общей массы не подлежат сжиганию. Остальные отходы сильно загрязнены и на сегодня единственной альтернативой свалок является энергетическая утилизация отходов», - отметил на брифинге вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

    20 мая Министерство экологии объявило аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов. Комплексы «Waste to Energy» планируют запустить в городах Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Нур-Султане, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов планируется за счет привлечения инвесторов. Ключевое требование для инвестора - установка пятиступенчатой системы очистки дымовых газов, согласно норме Директивы 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. Будущие заводы также будут оснащены автоматизированной системой мониторинга выбросов. В настоящее время прорабатываются вопросы предоставления земельных участков и необходимой для строительства инфраструктуры. По прогнозам, запуск шести заводов позволит к 2025 году довести уровень переработки вторсырья до 30%, а утилизация остаточных отходов составит 20%.


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