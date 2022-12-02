Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ

2 Декабря 2022, 10:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Замена и реконструкция тепловых сетей в Экибастузе не проводилась долгое время. Так считает бывший аким города Нуржан Ашимбетов, комментируя аварию на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, большая трагедия, большая проблема возникла в Экибастузе. Эта проблема не за один день родилась. Проблема в том, что собственники тепловых сетей и «Экибастузской тепловой станции» в свое время в комплексе их приобрели. Из всего актива Экибастузская ТЭЦ и «Экибастузские тепловые сети» считаются самыми старыми и убыточными хозяйствами. В свое время инвесторы или собственники на это, видимо, внимание не обращали. Они приобретали все скопом, рассчитывали, наверное, на инвестиционные субсидии и на тарифы», - заявил Нуржан Ашимбетов в видеообращении, опубликованном в одном из Telegram-каналов.

Н. Ашимбетов напомнил, что он был назначен акимом Экибастуза в августе 2018 года.

«Первая проблема возникла в коммунальном хозяйстве. На тот период были сложности – тепловики проводили замену тепловых сетей. Получается, что водопроводные сети в коммунальной собственности города, сейчас переданы в доверительное управление. А тепловики при проведении ремонтных работ не учитывали в своих работах и проектах замену водопроводных сетей. То есть, они водопроводные сети оставляли в том же старом лотке, а свои сети тянули отдельно. Получилось, что водопроводные сети остались оголенными, без спутниковых теплопроводов. Мы тогда решали эту проблему. Поставили острый вопрос, чтобы в следующих проектах были учет и модернизация водопроводных сетей», - сказал бывший аким города.

По словам Нуржана Ашимбетова, проект был защищен.

«Начали делать совместные проекты, на замену водопроводной сети выделялись бюджетные средства. Ряд этих проблем был снят. Теперь в дальнейшем, видимо, после того как я ушел с должности, тепловики перестали заниматься заменами тепловых сетей. За этот период я чувствую, что как таковых ремонтных работ – замена, реконструкция тепловых сетей – не проводилось», - считает Н. Ашимбетов.

В ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.

Фото: Валерий Бугаев

