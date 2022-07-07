7 Июля 2022 17:43

Проблема нехватки АЗС для автобусов наблюдается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что в городе будут построены новые заправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты во время брифинга СЦК подняли вопрос нехватки АЗС для автобусов.

«Я согласен с вами. У нас сегодня из-за проблем с заправкой рвутся маршруты, интервалы, выходы подвижного состава. В городе есть шесть заправок, которые обслуживают городские автобусы. Из них пять принадлежат частным организациям… Сегодня работают из частных заправок только две. Третья - это наша коммунальная заправка. К 15 июля они обещают отремонтировать еще одну. К началу августа отремонтируют четвертую заправку. Но мы приняли решение и разрабатываем сегодня проекты трех заправок, для того чтобы успеть к расширяющемуся газовому автопарку. Земля для этого есть, как только проекты будут готовы, мы начнем их строительство. Я до этого говорил, что у нас задача 1000 автобусов поменять до 2025 года, но сначала заправки построим, потом автобусы», - отметил аким.

Ранее сообщалось , что парк автобусов и троллейбусов в Алматы планируют обновить до 2025 года.