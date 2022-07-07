Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Проблема нехватки АЗС для автобусов наблюдается в Алматы
7 Июля 2022 17:43

Проблема нехватки АЗС для автобусов наблюдается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что в городе будут построены новые заправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты во время брифинга СЦК подняли вопрос нехватки АЗС для автобусов.

«Я согласен с вами. У нас сегодня из-за проблем с заправкой рвутся маршруты, интервалы, выходы подвижного состава. В городе есть шесть заправок, которые обслуживают городские автобусы. Из них пять принадлежат частным организациям… Сегодня работают из частных заправок только две. Третья - это наша коммунальная заправка. К 15 июля они обещают отремонтировать еще одну. К началу августа отремонтируют четвертую заправку. Но мы приняли решение и разрабатываем сегодня проекты трех заправок, для того чтобы успеть к расширяющемуся газовому автопарку. Земля для этого есть, как только проекты будут готовы, мы начнем их строительство. Я до этого говорил, что у нас задача 1000 автобусов поменять до 2025 года, но сначала заправки построим, потом автобусы», - отметил аким.

Ранее сообщалось , что парк автобусов и троллейбусов в Алматы планируют обновить до 2025 года.


Новости по теме
Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала
Здание акимата Алматы восстановят к Наурызу 2023 года
Два мотоциклиста погибли в ДТП в Актюбинской области
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала
Здание акимата Алматы восстановят к Наурызу 2023 года
Январские события: алматинским предпринимателям полностью возместили убытки
Два мотоциклиста погибли в ДТП в Актюбинской области
Спрос населения на сахар в Алматы вырос до 200 тонн в сутки
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Цены на продукты питания растут в Алматы
Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина

Лента новостей

Архив