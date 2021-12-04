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Проблема 13 тысяч дольщиков решена в Нур-Султане

4 Декабря 2021 01:07
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Проблема 13 тысяч дольщиков решена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане из 16 тысяч дольщиков решена проблема 13 тысяч дольщиков. В 2021 году в столице достроят ещё 57 МЖК-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тысяч 500 семей-дольщиков. В 2022-23 годы планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. О решении проблем дольщиков рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе брифинга в СЦК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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«По поручению руководства страны ведётся большая системная работа по завершению строительства долгостроев. На лето 2019 года насчитывалось 52 объекта-долгостроя, это 150 многоквартирных жилых комплекса.

В 2019-2020 годы мы достроили и ввели в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых комплекса. Более 5 тысяч семей-дольщиков обрели долгожданные квартиры, которые ожидали на протяжении долгих лет. В этом году завершим ещё 57 многоквартирных жилых комплексов.

В 2022 году планируем достроить еще 40 многоквартирных жилых домов, в 2023 году - 20 МЖК. Таким образом, в 2023 году планируем полностью решить проблему дольщиков в столице», - сказал Алтай Кульгинов.

Аким столицы добавил, что строительство некоторых домов в столице затянулось на 15-16 лет. На всех объектах долевого строительства была разная картина: где-то только котлован, где-то поднят каркас, где-то нечистый на руку застройщик продал одну квартиру сразу 4-5 покупателям. Тем не менее, по каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий.

Кроме того, в столице также ведутся работу по ремонту ЖК, сносу аварийного и ветхого жилья.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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